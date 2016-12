Ferro Carril F.C (2) – Peñarol (12)

Y en definitiva fue así, se sabía que era complicado, difícil, pero en algún momento, por la instancia que se jugaba, se podía pensar que el equipo salteño podía conseguir un buen resultado (hasta un empate hubiese sido alentador), ante un equipo que como decíamos en la previa, justo es decirlo, le había ganado al “franjeado” por amplio margen las dos veces que se habían enfrentado, las cosas como son. Anoche el partido ya tuvo predominio aurinegro desde el inicio, Peñarol cuenta con un jugador totalmente desnivelante, no solo por los goles que convierte (es el actual goleador de Liga Uruguaya con 60 goles convertidos), sino por lo que genera, es uno de los referentes de su equipo, forma parte de la selección “celeste” de Uruguay, y se llama Nicolás Ordoqui, quién marcó el camino a los 6´ de haber comenzado, y pese a que Ferro Carril intentó por todos los medios, con muchas ganas, voluntad, y dejando todo…en esta disciplina, y ante este tipo de rivales, y más en instancia definitoria…queda claro que solo con esto no alcanza.

El primer tiempo termina con resultado de 6 a 2 en favor de la “visita”, y en el segundo tiempo Peñarol mantuvo la intensidad defensiva, fue letal y contundente en ofensiva, y siguió ampliando diferencias ante un “franjeado” salteño que justo es decirlo… hizo lo que pudo, lo buscó, lo intentó, pero siempre jugando, si apelar a otra cosa… siempre jugando, pero no pudo nunca ante un rival que fue netamente superior en todos los aspectos nuevamente, y al final terminó ganando en forma clara, cómoda, y contundente, sin darle chance al equipo salteño, y sentenciado la serie con una diferencia “lapidaria”, así de simple, así de sencillo.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Liga Uruguaya de Fútbol Sala A.U.F

Cuartos de final: Serie de play offs (al mejor de dos partidos)

Partido Nº 1

Escenario: Estadio “1º de Diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Público: 200 personas

Árbitros: Cristian Altez – Pablo Bentancor – Bruno Romero – Matías de Armas

FERRO CARRIL (2): Jorge Mendaro, Federico Correa, Hernán Vallejo, Felipe Martínez, Ignacio López. (Inicial), Raúl Rodríguez, Pablo Berto, Diego Vieira, Washington Sampayo, Marcos González. D. T: Marcelo A. Oppido

GOLES: Raúl Rodríguez, Diego Vieira

PEÑAROL (12): Mathías Fernández, Gabriel Debat, Daniel Laurino, Ignacio Buggiano, Nicolás Ordoqui. (Inicial), Pablo Lanza, Rafael Ramos, Xavier Medina, Jorge Rodríguez, Brandon Díaz, Danilo Obelar. D. T: Gonzalo Fresia

GOLES: Nicolás Ordoqui (4), Gabriel Debat, Rafael Ramos (3), Xavier Medina (2), Daniel Laurino, Brandon Díaz

El mejor jugador de la cancha: Nicolás Ordoqui

El mejor de Ferro Carril: Federico Correa