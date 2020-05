Martín Barreto el DT, Sud América que va y viene…

«Nos habíamos ilusionado, por el arranque que tuvimos. Se venía trabajando muy bien, armándose un lindo grupo, y en los amistosos se dejó buena imagen. Algunos jugadores siguen activos, entrenando por su cuenta. Sud América me trae lindos recuerdos, empecé a sentir el fútbol ahí, desde muy chiquito ya me llevaban a la cancha vestido de la IASA.

Todos mis familiares son de ahí, siempre uno u otro involucrado y trabajando por el club. Mi abuelo caía de mamado en la sede, ¿cómo no sentir cosas por el club?»

**********

El 15 de mayo. El día en que la Institución Atlética Sud América en Salto llegó a los 85 años de vida. A 15 años de los 100 años…¡tampoco es tanto lo que falta para alcanzar esa condición de centenario!.

El hecho es que MARTÍN BARRETO no solo es el Director Técnico del plantel superior, en este año de retorno a la «A». Es también aquel del tiempo precoz, bien de guri, cuando comenzó a descubrir el nombre de Sud América. El paso de la vida no ha traicionado esa actitud sentimental. El fútbol también eso. ¡La razón del querer que no se oculta…!

*************

LOS SURCOS EN ESE AYER

«Llegar al Parque Policial a entrenar me trae muchos recuerdos, ahí entrenaba el plantel principal en la década del 90, el «Negro» Jorge Vizcarra, Sergio Padilla, Elder Fernández, Miguel Britos, ese Sud América daba que hablar, el «Cacho» López era el técnico.

Ahí habían señores jugadores, y me viene a la memoria aquel equipo que jugó la liguilla de la A, Diego Burgos, «Globo» Bermúdez, Luis «Goli» Sansberro, los Fernández, el «Boca» Sagradini como Director Técnico. Yo ahí era un guri e iba a la cancha a ver esos equipos. Empecé a jugar en el Baby, claro está en Sud América, en la cancha frente a la cárcel, era golero, no me gustaba, mi tío me puso ahí cuando empecé, y lloraba cada vez que me hacían goles, y le gritaba que me sacara.

Después empecé a jugar de defensa o de 5. Era grande, le pegaba fuerte a la pelota, no le ganábamos a nadie, pero disfrutábamos y la pasábamos muy bien. Recuerdo que pasaba un vecino a buscarnos, «Peyota» Gómez, al mediodía que salía el bus del club, yo a las 10 ya estaba bien bañado y vestido para ir a jugar.

Levantarse el sábado era maravilloso, después volvíamos a las 10 de la noche porque el ómnibus debía esperar que terminara todo para volver. Pero esos tiempos fueron inolvidables. El baby como tal, nos divertíamos, perdíamos siempre, pero éramos felices, nadie nos mataba por perder.

Hoy perder en el baby es lo peor. Nadie se peleaba por nada»