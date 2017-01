Las situaciones de hecho, implican a veces, la ratificación de teorías. Por ejemplo, la que transparenta el convencimiento de tantos: el desinterés popular que gira en torno a estos Campeonatos del Interior. El miércoles a la noche en el Parque Juan José Vispo Mari, solo se trató de una muestra más. A nivel de las autoridades de la Liga Agraria, una apuesta: «llenar la tribuna del este». Lejos de llenarse esa tribuna, los lamparones fueron concretos. Un alto porcentaje de su capacidad, literalmente vacía.

A su vez, puede reconocerse a partir de un elemental paneo, que no más de 50 aficionados de la planta urbana de Salto, asistieron al doble juego entre Liga Agraria y Salto.

Para los «aficionados pro Salto Capital», la resonancia no se planteó, por lo que la ausencia fue cosa real. La derrota frente a Paysandú puede haber generado una situación adversa, pero otro hecho que tampoco fue menor: Uruguay otra vez en la pantalla chica, en el marco del Torneo Sudamericano a nivel de selecciones Sub 20.

No fue proporcionada oficialmente la información sobre venta de entradas y recaudación, pero todo se tradujo en registros aceptables.

Nada más que eso.