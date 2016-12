No tiene puntos en la suma, pero tampoco está descartado. De todas maneras con Salto Nuevo, la realidad y los apremios no faltan: debe ganar los tres partidos pendientes y aguarda que Universitario -por ejemplo- cese en la acumulación de puntos. Los albiverdes en manos de Federico Suárez, encaran hoy la última sesión de cara al juego del sábado ante Ceibal, ya entonces con los 11 resueltos. De todas maneras, más allá de motivaciones que tienen relación con el presente, el futuro también es un llamador, sobre todo a partir de la postura de Federico Suárez: no prolongarse en la Dirección Técnica en la temporada 2017. No significa ello que se aleje de la entidad. Ni mucho menos. A su vez en Salto Nuevo y sobre todo desde los jugadores, un objetivo que no se transfiere: “ganar todo lo que se pueda” y que eso implique la vigencia de estímulo para que el DT rectifique la decisión.

Para los albiverdes, una temporada esencial: la mejor en toda su historia, jugando en la “A”. Los 40 puntos alcanzados en este 2016, nunca antes.