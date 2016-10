Estaba cantado que en la doble jornada del Parque Carlos Ambrosoni el pasado domingo, no irían a faltar quienes ingresan sin pagar. Las denuncias no faltaron. Se apuntó a hinchas de Ceibal y Salto Nuevo, pero también de Gladiador.

El hecho es que por las características de la cancha de River, sobre todo el sector sur-este, saltar el muro es misión más que accesible. Y así pasó. De todas maneras “no hay cancha donde los colados no falten”, susurró el portero de la Liga a EL PUEBLO un par de fechas atrás, cuando los dos partidos en campo de juego de Gladiador, produjo una recaudación saliente.

A nivel de la propia Liga Salteña de Fútbol (neutrales, delegados, etc), se admite que en cada domingo de fútbol, EL NÚMERO DE PERSONAS QUE NO PASA POR BOLETERÍA NUNCA BAJA DE LOS 500 Y QUE SE TRANSFORMAN EN AFICIONADOS.

Estamos hablando de 2.000 personas por mes. Solo se trata de establecer la suma, respecto a lo que se pierda en materia de ingreso, por obra de quienes ven fútbol… pero sin pagar.