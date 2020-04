Es un caso especial, porque es hablar del Campeón Salteño. De la hegemonía que fue creando desde que se sumó a la Liga de Fútbol Femenino. Y porque además, sustenta la ilusión de ser uno más en la disputa del Torneo del Interior 2020. En la edición pasada no le faltó respuesta. Sintonía en pro de la ilusión, con ALFREDO JAVIER VIERA, el de la continuidad en la Dirección Técnica. «Ceibal Femenino se ha mantenido en actividad a partir de las rutinas que semana a semana le hacen llegar las Profes Florencia e Italia, para que cada una y a su manera desde su casa pueda realizarla y de esa manera tener una actividad física. Les he sugerido a manera de actividad, buscar mirar partidos variados dando algunas pautas a observar, ejemplo: funcionamiento colectivo, análisis del puesto específico que le corresponde, etc como forma de fomentar también un aprendizaje. Es un tiempo nuevo en el cual debemos adaptarnos»

RAZÓN DE PAUTAS