Martín Barreto, de relator a analista con Salto en el horizonte

El fin de semana que viene, será el fin de semana que llegará, seis meses después de aquel tiempo de la nada.

Cuando el fútbol se convirtió en razón secundaria.

La pandemia lanzó su propia estocada y se quedó con todas las ilusiones a media luz. Hasta que la luz, iluminando ahora otra vez. Senda abierta para el retorno del fútbol.

Salto jugando en Canelones, el partido de ida por Cuartos de Finales. Siete días después, con el desquite en el Dickinson.

Mientras la confirmación surgió para MARTÍN BARRETO.

El elegido por la empresa Tenfield a la hora de los relatos por la señal, cuando la selección en manos de Jorge Ariel Noboa sea local. Pero en el caso de Martín, su condición de Director Técnico, como para que el enfoque en

EL PUEBLO, resulte válido.

Ocurre que lo es.

«Salto va a ser una incógnita lo que pueda realizar el domingo. La idea la tienen, pero en lo físico, el ritmo de juego puede pesar mucho. Las ausencias que presenta la selección para este partido de ida se van a sentir. Paolo Dantaz fue la pieza más importante que tuvo Salto cuando logró el título del Litoral-Norte. A eso hay que sumar las bajas de Heber Martínez pieza fundamental en la defensa, con su experiencia en esta clase de partidos. Pero además, Cavani, Richard Rodríguez, Toriani y Alejandro Pintos, son bajas de jugadores que le venían rindiendo para el equipo.

Hay que ver como arma Jorge, la integración titular. Tiene buen plantel, pero no nos hagamos trampas que los que no van a estar, le aportaron muchísimo al equipo. Todos llegan en la mismas condiciones, pero por ejemplo Canelones hizo fútbol con equipos profesionales, la ventaja de estar cerca de Montevideo. Seguramente ellos lleguen con más ritmo. Pero los partidos hay que jugarlos 11 contra 11. Salto tiene sus armas pero no lo neguemos es una incógnita cómo funcionará el equipo.

Quizás la falta que menos vaya a sentir el equipo, es la del golero Fleitas que estaba en un gran nivel. Pero Regueira lo va a suplir muy bien.

Nadie va a descubrir nada del «Coti», o negar lo que es como golero. Quizás para mi el mejor de nuestro medio. Lo dicho, al debut para Salto no le faltan dudas. Más de las pensadas. Se trata de saber como ganarle a determinadas adversidades y si la selección está habilitada para hacerlo»