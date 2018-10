Rodolfo Catino, el vicepresidente de Peñarol que pasó por Salto

“Construir “El Campeón del Siglo” a Peñarol le costó 40 millones de dólares y todavía lo estamos pagando.

Es una obra que empezamos de “cero”. Bien de abajo. Por lo tanto, no podemos cerrarlo para jugar partidos en el Interior.

No podemos prometer lo que está lejos de la realidad.

En eso quiero ser lo más sincero posible.

Por eso es que estamos recorriendo el Interior, para que a ustedes se les facilite el traslado a Montevideo.

Si el equipo no puede venir aquí, entonces ustedes son los que tendrán que ir para allá”.

**********

El viernes sobre las 12 del mediodía en la sede de Peñarol, integrantes de la Comisión Directiva y componentes de la peña “Pedro Virgilio Rocha” que funciona en Salto, se convirtieron en anfitriones del vicepresidente de la entidad que ese día, llegó a los 127 años de existencia.

RODOLFO CATINO, planteó una serie de iniciativas que emergen desde la cúpula de mando de Peñarol, para simplificar-beneficiar el traslado de simpatizantes de la causa mirasol, cuando se propone el traslado a Montevideo y el acceso al estadio “Campeón del Siglo”, situado en el barrio de Bañados de Carrasco, en las afueras dela capital, Ruta 102 entre Camino Mangangá y Camino de los Siete Cerros.

**********

¿ROSTROS DEL DESCONTENTO?

Desde algunos integrantes de la Peña “Salto es Manya”, no faltaron inquietudes.

El vicepresidente de Peñarol cayó en alguna evasiva, en otras reveló franqueza, pero no dejó en claro cuáles son las perspectivas reales de acercamiento entre los manyas capitalinos y el Interior.

Por eso, más de un rostro descontento o de insatisfacción pareció dibujarse en los asistentes. Incluso cuando se le interrogó sobre “cómo podemos hacer para tener camisetas del club que aluden al nuevo aniversario”.

Catino expuso que en Artigas por ejemplo, “solo se pusieron seis (6) a la venta. No depende de la Comisión Directiva.

No está en nuestras manos y sí en quienes sponsorizan a ese nivel. Tampoco en este caso podemos prometer.

Sería más simpático decir: vamos a hacer gestiones y buscarle la vuelta. A esa actitud con ustedes no la vamos a tener”.

¿CUÁL ES ESE PUENTE?

Desde los dirigentes de Peñarol local, no surgió incidencia o protagonismo en temas como los señalados. Guardaron silencio, sin sumarse a las pretensiones de la Peña “Salto es Manya”.

Peñarol de Montevideo a través de Catino, viene proyectando la aproximación de partes (Interior-Capital).

No quedó claro cómo se construye un puente, sobre todo porque en no pocos aspectos, la teoría parece prevalecer netamente sobre la práctica misma.

Por lo menos por ahora, más grises que otra cosa.

Desventurados grises.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-