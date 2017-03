Una acreedora que no lograba cobrar un saldo de una cliente optó por agredirla, golpeándola con un palo en la cabeza. Sobre el hecho Jefatura de Policía informó ayer que: de acuerdo a lo manifestado por una mujer que denunció haber sido agredida físicamente por otra femenina, hace dos meses atrás le compró a la misma vestimenta de mujer, por el valor de $ 1.300, habiéndole hecho una entrega, restando la suma de $ 800, la cual no pudo saldar al no contar con el dinero.

Posteriormente comenzó a recibir mensajes de un número desconocido, en los que le reclamaban el dinero adeudado, aludiendo ser la autora de los mismos, la vendedora.

Próximo a la hora 21:00 del domingo, concurrió a su domicilio una femenina en actitud amenazante, la que profirió varios gritos frente al mismo, ingresando por el costado, golpeándola en la cabeza con un palo de escoba, retirándose del lugar. Investiga Seccional 3ra.