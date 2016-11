Florida (0) – Santa Rosa (0)

Tanto Florida como Santa Rosa se presentaron anoche con los mismos jugadores que habían mostrado el pasado sábado cuando su partido que estaba empatado y sin goles, tuvo que ser suspendido por la tormenta que se abatió sobre nuestra ciudad. Ahora tenían que jugar 54 minutos para completar la primera fecha.

Una verdadera fiesta, con algo más de 500 personas en el Forti y que lamentablemente terminó mal cuando ya se jugaban los descuentos. Una falta, una aglomeración, un empujón y en contados segundos mucho público dentro del terreno. Tienen que haber varios denunciados.

El partido interesante, movido a pesar del “cero”. Una clara chance de gol para Santa Rosa al comenzar el segundo tiempo y una notable atajada del arquero Moré. Después muchas ganas, por momentos piernas fuertes pero el empate no se rompió.

ASÍ JUGARON

Parque Humberto Forti.

Público 500 personas.

Árbitro. Fernando López. (bien)

Asistentes: Ivo Moreira y Mario Araujo

-FLORIDA ( 0)

Pablo More, Carlos Alvez, Mauricio Díaz, Wáshington Núñez y Oscar Ferreira, Enzo Rodríguez, Andrés Da Costa y Sebastián Erburo, Oscar Luzardo, Nicolás Rodríguez y Sebastián Dalmao. También: Juan Satler, Pablo Luzardo y Matías Gómez. Técnico: Wilney Luzardo.

-SANTA ROSA (0)

Juan Carlos Ferreira, Edward Suárez, Williams Otte, Alexis Costa y Denis Acosta, Ríchard Toriani, Claudio Toriani y Fernando Fernández, Diego González, Fabián Amaro y Pablo García. También: Carlos Duttra y Cristofer Suárez. Técnico: Alexis Duarte.

Goles. No hubo

El mejor de la cancha: Oscar Luzardo.

El mejor de Santa Rosa. Pablo García.