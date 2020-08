Néstor Martínez Vital, el Presidente del Colegio de Jueces

Es el presidente del Colegio de Jueces.

Pero por sobre todo, hombre de fútbol.

El mismo NÉSTOR MARTÍNEZ VITAL que no pocas veces deja en claro su incondicional afecto al fútbol salteño.

Es parte de él.

Lo vive.

También lo sufre.

«Hablé con el presidente de la Liga, por lo tanto el sabe lo que pienso. Yo soy muy franco para decir lo que voy elaborando. Sostengo lo que sostengo a partir de una realidad.

Si algo está mal, si algo no funciona, hay que plantear. Soy de los que no puede ver el local de la Liga Salteña de Fútbol cerrado, que no exista funcionamiento ninguno. Porque hay cosas para coordinar. Para hacer. Y no hacemos. No puedo creer que pase esto: la Liga cerrada y coordinación cero»

-Pero una ausencia de actividad es real. ¿O no?

«Pero en un mes comienza el Consejo Único Juvenil. Pero también el Fútbol Femenino. Pregunto: ¿con qué jueces? ¿Cuáles son los jueces con los cuales podemos contar?».

-En buen romance además, no fueron aprobados.

«Todos los años surge la decisión de los clubes respecto a cada uno de los jueces. Si se los aprueba o se los rechaza. Bueno….eso todavía no ha sucedido. Los jueces hasta el momento no han sido ni aprobados ni rechazados, porque no pasaron por el Consejo Superior. Hablo de una lista que siempre se pone a consideración de los clubes».

-Por lo tanto y a manera de síntesis, ¿cuál es la situación referil a nivel de la Liga?

«No tenemos jueces. Bien simple. Una gran mayoría se fue para la Liga Sénior y el Fútbol Comercial. De hecho, algunos de ellos, ya han arbitrado partidos a ese nivel».

-El presidente de la Liga, ¿qué respuesta frente a tus planteos?

«Que hay situaciones que no se pueden prever. Y yo tengo una posición distinta, porque coordinando lo básico y algo más, podemos ir abriéndonos al futuro»

-¿Por dónde pasa ir contemplando objetivos?

«Por ponernos las pilas. Soy de los que creo que algo o mucho se puede hacer. Hay dos áreas de la Liga que van a jugar. En el caso del Consejo Único Juvenil, son partidos y más partidos. El Femenino también debe generar una atención especial. El presidente Camilo Cunha sabe bien como está planteada esta realidad. El tiene su preocupación. Y yo también»

-En definitiva, ¿cuál estado de ánimo en vos?

«De molestia. Estoy molesto. Como me siento responsable de la función, creo que no me faltan razones. Si no me faltan razones, es para que a la Liga le vaya lo mejor posible».

-¿No siempre le va bien?

«Le podría ir mejor»

«No pueden arbitrar sin una ficha médica que los habilite»

-Tu frontalidad de siempre…

«Es que creo que uno debe decir lo que piensa y no callarse. Siento que los clubes al votarme confiaron en mí y entonces, con mis compañeros estamos obligados a responder».

-El tema de jueces, lo tenés entre ceja y ceja.

«Estamos a un mes del Consejo Único, decía que no sabemos con qué número de jueces contamos. Pregunto además cómo llegan los jueces en materia de condición física. Pero además, no pueden arbitrar sin una ficha médica que los habilite.

Sigo preguntando: ¿todos tienen su ficha médica? Si con algunos de ellos pasara algo que lamentar, ¿de quién es la responsabilidad? Seguro de la Liga. Por eso digo que son cuestiones a coordinar. Como pasan los días y no coordinamos, hablo de la preocupación que no falta».

-¿Sin inscripción de jueces?

«¿Cómo se va a hacer un llamado a jueces, si las oficinas de la Liga Salteña de Fútbol no funcionan? A eso también se lo comenté al presidente. Incluso a algunos dirigentes de clubes también».

-Vos y tu relacionamiento con los dirigentes de clubes. ¿Y?

«Bien. Muy bien. Siempre lo he dicho. Lo digo otra vez».

-Ceibal fue el único que no te voto.

«Cuando se dio esa situación, el delegado fundamentó porque en ese momento no lo hacía. Está bien. Cada cual actúa y decide en razón de lo que piensa. No le guardo rencor ni mucho menos a Ceibal. La lucha del Colegio de Jueces es a favor de todos los clubes. De todos y sin dejar afuera a nadie».