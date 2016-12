Jorge Arriondo (Máster)

Jorge Arriondo es uno de los neutrales de la Liga de fútbol Máster. Cuando hablamos con él sobre los aspectos de la liguilla de la “A” que ahora tiene un paréntesis hasta el mes de enero, mantuvo aquella posición inicial de “no hay apuro por terminar la temporada”.

Hablamos de varios puntos sobre el final de temporada que ahora se va a enero del 2017 por voluntad de los delegados.

¿No se podía jugar esa última fecha entre semana y por la noche?

“Se podía, estaba disponible el “Vispo Mari” pero los delegados de los clubes participantes de esta Liguilla no quisieron jugar por la noche”.

¿Será que no ven para jugar de noche?.

“Vaya a saber”.

¿Y por ahí hasta se estaba definiendo todo?

“Sí, de ganar La Tablada este cuadrangular, se termina todo ya que ganó también el torneo Acumulado”

¿Y si no lo gana?.

“Tiene opción a un partido extra”.

-Círculo Policial como que ya “bajó los brazos”. ¿Si no se presenta a la última fecha?

“Tendrá que afrontar la multa correspondiente”.

¿Este impase de dos semanas y cuando solo faltan por jugar dos partidos como que va a “enfriar” los ánimos?

“Sí, puede ser, pero ellos lo decidieron así”.

¿Hay algún rumor de posibles nuevos equipos para el año que viene?

“Se habla mucho de que Chaná puede hacer fútbol de esta categoría, pero por ahora solo eso. Habrá que esperar a ver qué pasa el año que viene”.