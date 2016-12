Hay jugadores que parecen ser “tocados” por una varita mágica. En este caso podemos hablar del “Loco” Sebastián Abreu que se fue a un desconocido equipo llamado Santa Tecla allá por centro américa y con sus goles consiguió darle el campeonato a ese humilde club.

EN LA FINAL

El informe que llega desde aquellos lugares, dice que la final del campeonato la disputaron el Alianza y el Santa Tecla. Faltaban 15 minutos para el final y Alianza ganaba por 2 a 1. Allí apareció Abreu para empatar faltando 5 minutos, luego le anularon otro gol por posición adelantada y ya en zona de descuentos, un tiro de esquina y el cabezazo del “minuano” para darle la victoria a su equipo y desatar la locura entre la numerosa parcialidad.

Con este encuentro, Abreu jugó 750 encuentros oficiales en su carrera, en este torneo sumó 13 goles y ahora es poco menos que un “dios” para la gente de esa localidad.

QUE NO SE VAYA

Abreu firmó con el Santa Tecla contrato por una temporada deportiva la que vence el próximo 31 del corriente. En su momento anunció que para el 2017 había arreglado con el Bangú de Brasil. Pero por todo lo expuesto por Sebastian, de ninguna manera lo quieren dejar partir. Ya comenzó un movimiento de sus parciales para que el uruguayo no se vaya y juegue por lo menos una temporada más en el club ya que ahora vendrán obligaciones para con torneos de campeones de copas.

BENGOCHEA A PERÚ

Otro que emigra es el “profe” Pablo Javier Bengochea-. Se va a dirigir al Alianza de Lima y algún jugador uruguayo lo va a acompañar. El primero de la lista es el ex aurinegro Luis Aguiar. Recordemos que Pablo estuvo trabajando por dos temporadas junto a Markarian en la selección de ese país.

URUGUAYOS POR EL MUNDO

El argentino Sampaoli que en su momento dirigió la selección de Chile y que hoy está en el Sevilla de España, anunció que va por un desconocido uruguayo como lo es Lucas Torreira (20 años), un fraybentino que muy joven se fue al fútbol rentado de ese país y hoy es figura en un equipo de la tercera división de España.