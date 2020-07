«Ni por una cuestión de cortesía nos llamaron. Como presidente de la Liga Comercial voy a concurrir a la reunión de este miércoles a la noche en la sede de Nacional. Pero lo haré en representación de una Liga que no fue invitada a participar. A esta altura de los hechos no podemos decir menos: estamos desconcertados. Pero en alguna medida también dolidos. Pareciese que se nos dejó al costado. O que no existimos».

**********

En el caso de la Liga de Fútbol Comercial, tenía pactado iniciar su Campeonato Oficial el próximo 25 de julio. Esa es la fecha sustentada tanto por neutrales como delegados, luego de reuniones de evaluación en medio de una realidad con el virus en la vuelta, pero donde no faltan mensajes que parecen contraponerse.

Al tiempo del presidente GONZALO SÁNCHEZ con EL PUEBLO en la tarde de ayer, el enfoque puntual, porque el inicio de la temporada es capaz de tambalear.

Sucede que a nivel de protocolo para que las Ligas retornen, deben (¿supuestamentre o no?), contemplarse determinados protocolos, que incluye un total de 45 días. Ese es el punto de partida.

**********

«¿DÓNDE ESTAMOS PARADOS?»

«Hago constancia de un hecho que tiene que ver con nuestra Liga, porque desde el 3 de marzo comenzamos a reunirnos. Una planificación con tiempo en pro de una Liga, a la que pretendemos sumarle siempre algún factor para que pueda no dejar de jerarquizarse. Cuando sucedió lo que sucedió respecto a la pandemia, pero veíamos el momento en podíamos programar el inicio del campeonato, buscamos información en la Intendencia que es la que controla determinadas actividades.

Igualmente, con quienes son parte de la Comisión Departamental de Salud Pública. Se nos dijo que podíamos jugar, cumpliendo determinadas disposiciones sanitarias, cosa que haremos. Pero ahora nos enteramos por los diarios, respecto a lo vinculado al protocolo y esos 45 días en total. Por es que nos preguntamos dónde estamos parados. Podemos o no podemos. Ese es el punto».

LOS VAIVENES DE LA PROHIBICIÓN

Con Gonzalo Sánchez, una manera de acentuar aspectos de la situación que a la Liga de Fútbol Comercial se les crea. Sucede que desde los referentes en Salto, para la aplicación del protocolo aprobado se hizo mención que tanto Liga Senior, Super Senior, Comercial, Femenino y Consejo Único Juvenil, DEBEN contemplar esos pasos. No parece cimentarse ninguna duda respecto a que para las cinco áreas rige la misma condicionante. ¿O existen dudas? Esa es la cuestión.

«Pero en el caso nuestro, se trata de una Liga que no tiene Personería Jurídica y entonces poder jugar, no parece estar lejano de lo posible. Vamos a concurrir a una reunión a la que no se nos invitó, porque tampoco somos ajenos a la situación. Aquí el hecho es uno: no sabemos dónde encajamos en la prohibición. Queremos actuar desde la responsabilidad, para que después no se nos califique o juzgue.

Después de esa reunión en Nacional, podemos tener un panorama más resuelto y saber cómo manejarnos. Aunque no hayan tenido la gentileza de invitarnos, igualmente no faltaremos. Nosotros tenemos previsto manejarnos con el protocolo de la Liga Universitaria de Montevideo, pero sin los hisopados, porque claramente no está alcance nuestro el poder aplicarlos desde el punto de vista económico. Pero lo que podamos prevenir, lo vamos a hacer. Los pasos nuestros tendrán que ser seguros, para que no se nos acuse después. Y a esos pasos, los daremos».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-