Milton Albernaz, en el después…

“Y claro, que frente a una derrota, reaccionamos de distinta manera. A mi me dolió…¿cómo no me va a doler? Si uno siente la causa y trabaja por la causa, cuando llega el momento de la definición se plantea la ilusión, ¿no es cierto? Después perdés, no tuviste la recompensa querida y duele sin más vueltas.

A mi me pasó que por dos días no salí, no quería saber nada. Uno se quedó pensando en toda esa gente de Gladiador que cubrió toda la tribuna, que apoyó hasta el final yendo a la cancha. Es que nada es fácil en Gladiador, la pelea es de todos los días y no siempre el común de la gente, entiende o capta lo que pasa. Hubo actitudes que no olvido.

El llanto por ejemplo de algunos jugadores y no tengo problemas en mencionar a Carlitos da Silva, como una síntesis de ese desconsuelo.

A quienes lo vimos, nos mencionó. Para los dirigentes estar al frente de un club, es parte de una complicación. Hay que tocar, cantar y bailar…y todo no se puede. Por eso es injusto después, cuando se plantean cosas que no son ciertas o no se dice toda la verdad”.

(MILTON ALBERNAZ y EL PUEBLO. La constancia del presidente de Gladiador. El de todos los días…)