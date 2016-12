Se viene un 2017 con mucha competencia, y cargado de emociones, pese al paréntesis de fin de año, la mayoría de los equipos sigue trabajando

Y nos parece notable que así sea, porque según hemos podido confirmar, y averiguar en algunos casos, son varios los equipos particpantes del campeonato “Salteño” de Fútbol Sala que siguen con sus trabajos de preparación, y sus movimientos de prácticas semanales, de cara a lo que será el retome de la actividad allá por fines del mes de enero, y comienzos de febrero 2017.

No se dean tregua, y lo que decimos vale para ambas divisionales, y también queda claro el porque de esa continuidad que la gran mayporía quiere seguir dando a sus planteles, esto por el simple hecho que está todo muy parejo, todos hoy día cuentan con la misma chance de clasifcación…y aún falta una rueda (esto en la divisional “A”), porque básicamente hablando de la divisional de ascenso (“B”), la misma iniciará nuevamente la competencia disputando la octava (8ª) fecha del torneo Apertura (1ª rueda).

Al observar los números que hoy muestran las tablas de posiciones en ambas divsionales, allí está la muestra, y la clave para lo que opinamos, porque sin dudaas al no existrir grandes diferencias entre los equipos que hoy lideran, y sus vanguardista, y también por como se viene dando el campeonato en lo hace a lo deportivo, no nos quedan dudas que aquellos equipos que hoy son punteros, deberán esforzarse al máximo para intentar conseguir mantenerse, ya que el resto se encuentra muy cerca, las sorpresas segfuirán apareciendo, y allí la tabla seguro comenzará a sufrir variantes sustanciales en lo que hace a lass posicones, de cara a lo que será al cierre del torneo Clausura (2ª rueda), y de cara a las semifinales, todo por verse… se viene lo mejor.

DANIEL SILVEIRA