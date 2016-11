Divisional “C”: Los encuentros atrasados

No pudo ser. No se pudieron cumplir anoche los encuentros que la divisional Primera “C” tenía fijados en el Parque Forti. La lluvia caída en la jornada del martes obligó a que los neutrales resolvieran con muy buen criterio, la suspensión de esos dos encuentros. El piso del Forti en horas de la noche de ayer miércoles no resistía dos encuentros de 90 minutos.

VAN EL SÁBADO

En la noche del martes se reunió la divisional. La reunión habitual de todas las semanas. Allí se resolvió la postergación de esos encuentros. Ya en reunión se planteo la posibilidad de jugar estos encuentros el próximo sábado, o fijar una fecha completa y dejar esos encuentros que vienen pendientes de la 4ª fecha para el venidero miércoles 9 del corriente. Por unanimidad se resolvió jugarlos este fin de semana ya que, a decir de varios delegados, todo están muy parejo y nadie quiere dar ventaja como sería el jugar sabiendo que aún hay partidos pendientes.

ASÍ JUEGAN

Sábado 5 de noviembre.

Humberto Forti.

Hora 16. Rodó – Florida

Hora 18. Peñarol – Santa Rosa.

>FECHA (8)

Pero también se adelantó trabajo y se fijó la fecha 8 de la primera rueda para el fin de semana del viernes 11 y sábado 12 con los siguientes detalles.

Viernes 11 noviembre.

HUMBERTO FORTI

Hora 20.30 Arsenal – Santa Rosa.

Sábado 12 noviembre.

HUMBERTO FORTI

Hora 15. Peñarol – Barcelona.

Hora 17. Florida – Huracán.

RUFINO ARAÚJO

Hora 15. Rodó – Defensor.

Hora 17. Lazareto – Quinta Avenida.

POSICIONES

Recordemos cómo están las posiciones cuando aún hay 4 encuentros atrasados para poder completar la fecha 7 de la primera rueda. Peñarol, Santa Rosa y Arsenal con 15 puntos, Florida 13, Huracán 12, Quinta Avenida y Lazareto 10, Barcelona 6, Rodó 1 y Defensor no suma.