Cuando Alejandro Torrens en Nacional va equilibrando. Sin broncas ni triunfalismos

«En esto del fútbol hay que reconocer lo que está bien o lo que está mal. Cuando hay acierto o hay equivocación. Cuando nos pusimos 3 a 1 si llegábamos al cuarto, hasta podía haber terminado en goleada. ¿Qué nos pasó? No cerramos el partido. Es algo a corregir. Se puede estar ganando 1 a 0 y se puede resolver cómo evitar complicaciones desde el rival. No se necesita en algunos casos ir ganando 3 a 0 para cerrar un partido. Se lo debe cerrar y punto».

**********

Con ALEJANDRO TORRENS, siempre es posible descubrir el equilibrio. Ni la bronca destemplada ni la catarata de triunfalismo. Después de cada partido, el análisis sin enconos. Tampoco es de los que se escuda en alguna excusa de ocasión. El DT….tal cual.

«Terminamos dando una sensación de inseguridad defensiva y fue así. Perdimos pie, en medio de algunos descontroles. Cuando el «Nene» González se manejó por derecha, no supimos como quitarle influencia y además le ofrecimos demasiada libertad. Tenemos que insistir con decidir a la medida del momento. No siempre buscamos la mejor opción para llegar al gol y a veces simplificar, no está demás. No es la primera vez que nos pasa. En el partido anterior con Ceibal nos pusimos 2 a 0 y al final fue 2 a 2. Si algo nos falta madurar más a ese nivel, solo resta hacerlo. La verdad sea dicha, no nos empata Salto Nuevo porque el «Corti» Regueira se iluminó como tantas veces».

EL NACIONAL DE AHORA

Semana en paz. Porque después de todo, más allá del sofocón del final, los tres puntos alimentan la proyección inmediata. Miércoles de sesión táctica. Ayer jueves estaba previsto el ensayo de situaciones con pelotas quietas y acentuar siempre las variables, para que el sentido estratégico ante Ceibal no se vuelva silencio.

Hoy viernes, con trabajos regenerativos. La puesta a punto de Nacional. El de los tres puntos en la tabla. El que prolongará la ausencia de Juan José «Peluco» Núñez y el que dispone ahora en la plantilla, de Richar Fabián Albin.

El Nacional de ahora no renuncia «un tranco e’pollo». La tierra quiere volver….a ser conquistada. Y no se aparta de ese derecho.