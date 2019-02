Básquet Eliminatorias. Puerto Rico (65) – Uruguay (61). Lo mejor de la “Celeste”

el primer cuarto, y la “remontada” del final, nos ganaron bien

La selección uruguaya de básquetbol hipotecó su chance de clasificar a la Copa del Mundo y estiró la “racha” sin estar presente en un Mundial de básquetbol, la última fue en 1986, y en el mejor de los casos la próxima podría ser en 2023. La de este lunes en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan era una final por el último pasaje a China 2019, y la ganó Puerto Rico con merecimientos, más allá de que sufrió en el tramo final debido a la “remontada” de Uruguay lograda básicamente a impulsos individuales.

El primer chico fue notable para los celestes, que pusieron un parcial de 19-9 con Esteban Batista pesando en la pintura y Luciano Parodi aportando desde el perímetro, además, Mathias Calfani era el bastión defensivo de un equipo que bajó el ritmo de juego y que no sufrió por el bajo porcentaje del local en lanzamientos largos.

Ya en el segundo la rotación de plantel les dio más rédito a los boricuas, que encontraron serenidad con el ingreso de Carlos Rivera y en base a libres empataron rápido. Luego John Holland se erigió en líder ofensivo con puntos al hilo para encabezar un 23-7 que dejó al dueño de casa 32-26 arriba de cara al descanso largo. Uruguay cerró los primeros 20 minutos con apenas dos triples sobre 11 lanzamientos y no aportó tantos desde la banca.

Batista salió algunos minutos a descansar y el equipo se quedó sin gol. De hecho, el banco no aportó un tanto en toda la noche. Fitipaldo no estuvo certero en los tiros y ni siquiera el reingreso del exhausto capitán uruguayo pudo emparejar el cotejo. Gian Clavell hizo pesar su jerarquía, se transformó en figura para ampliar la renta en el último período y pareció liquidar el pleito faltando 3’28», cuando Puerto Rico se fue 58-45 arriba.

Los celestes, con las ganas de Barrera y libres de Fitipaldo, llegaron a ponerse a tres (59-56) con 1’15» por jugar, pero un nuevo triple de Clavell a 54 segundos del epílogo volvió a poner al combinado dirigido por Eddie Casiano seis arriba (62-56) para luego asegurar su clasificación a China 2019 con libres, más allá de que Parodi tuvo el tiro para empatar a siete segundos del final.

POR CUARTOS:

1° CTO: PR 9 – U 19, 2° CTO: PR 32 – U 26, 3° CTO: PR 46 – U 41, FINAL: PR 65 – U 61