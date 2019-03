A una victoria y con Paysandú de visitante

Los juveniles han sacado la cara por el fútbol salteño a nivel de selecciones. La prematura eliminación de la selección de mayores en la primera fase, lejos de lo pensado, hipotecó parte de lo pretendido. Sin embargo la sub 17 permanece fiel a la consigna, a partir de un mejoramiento real. Incuestionable. Porque además no faltó la maduración de la idea y el sentido de aplicación en el momento justo.

Los goles como consecuencia directa. Pulverizando a Rivera y de última el empate frente a Paysandú en el Dickinson, que no debe plantearse como un signo de retroceso.

Es que son finalistas los dos y la potencialidad en ambos casos, parece igualarlos.

En la primera fase de local, Salto se impuso 1 a 0. En el desquite, fue el turno de Paysandú: 1-0. De última, el 0-0. Por lo tanto, la estrechez en los registros, pauta que la distancia no existe. Que los dos exponen desde la similitud de posibilidades. Por eso, están ahí.

ES GANAR O IR A LOS PENALES

Empatando sin goles en el Dickinson, refleja de cara al partido de hoy en la «Heroica», una situación de hecho: ganar y punto para ser Campeón del regional Norte-Litoral, en el marco del Campeonato del Interior. Si al cabo de los 90′ se produce empate, deberá apelarse a la ejecución de tiros desde el punto penal.

En la edición de EL PUEBLO de la víspera, Wilson Cardozo fue inapelable: «No vamos a renunciar al ataque; no vamos a colgarnos del travesaño. Tomaremos las precauciones que son de rigor, pero hay que salir a buscar».Ocurre que si el fútbol, es a veces mentalidad y el objetivo se incrusta en la mente, el DT tiene las cosas en claro, descartando la opción de una defensa ultra, desde el momento que para ganar el torneo, vencer es la tecla y no otra.

Más allá de Paysandú. Más allá de la localía sanducera. Más allá de ser visitantes, el Salto sub 17 se convence de lo que puede. Al fin de cuentas, para que no se hunda en la nada el sueño de campeón.