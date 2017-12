Canchas: plazo hasta el viernes

Sucedió el lunes a la noche en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, cuando se reveló el hecho: un alto porcentaje de clubes no presentaron nota sobre el campo de juego disponible, requisito clave para afrontar la temporada 2018 desde el momento que en la inscripción debe quedar esa constancia. En el caso de la “A”, contemplaron la formalidad reglamentaria, Salto Nuevo, Ceibal, Santa Rosa, Gladiador, Salto Uruguay, Universitario y Nacional. En el caso de la “B”: Fénix, Hindú, Deportivo Artigas, Sud América y Cerro. Todos los restantes pendientes. El plazo adicional a solicitud de la delegación de Salto Nuevo, se extiende hasta mañana viernes. Desde los neutrales y el propio gerente de la Liga, José Luis Sabarros, se remarcó a fuego: “no hay que ser omisos”.

Después de todo quien no cumpla a esos efectos, podrá resignar la categoría y pasar a jugar a la “C”. El reglamento en esa dirección, no es menos que transparente.

UNA MANERA DE RELEER

Desde el delegado de Salto Nuevo, Deolindo Miquelarena, pedido al gerente para la reiteración de algunas sanciones ya promulgadas. En el caso de la pena a Javier Suárez, presidente de Salto Nuevo, 4 partidos y no 5. En tanto el presidente de la Liga, Dr Alan Kuchman, hizo referencia a aspectos vinculados al seleccionado mayor, en lo que va implicando el inicio del nuevo ciclo de cara al Campeonato del Interior. En Sub 14, Salto afrontará en el fin de semana que viene, los partidos a jugarse en el Parque Municipal de Guichón. Para tener en cuenta: la próxima sesión del Consejo Superior, será el lunes 8 de enero.