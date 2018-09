15 hs’- Nacional vs Ferro Carril

Todo lo contrario. Los dos piensan en grande. No se limitan a poco o lo suficiente. Porque con Nacional y Ferro Carril, la vigencia de esas ambiciones, nacen con el nuevo siglo. Los dos, en el combate permanente por la búsqueda bien arriba. Con el barrilete bien en lo alto. Por eso, no son migajas de ilusiones. No se contentan con lo básico. Salen. Van. Buscan. Quieren.

Las consagraciones de Nacional en el 2010 y 2015. Las de Ferro Carril en 2007-2008-2009-2012-2017. Entre los dos, siete títulos. Y son los que despuntan al doblete del domingo.

La sensación que llegan plenos. Con toda la artillería disponible. Se metieron entre los seis y no les falta credibilidad. La tienen. Y tienen gol. Restará descubrir la actitud.

El modelo de pretensión. La espera o asumir rol central, para que el gol llegue cuanto antes, tentando la garantía superior de victoria. Nacional y Ferro Carril son parte de un reino especial: el del equilibrio.

Cuando se gana por parte de uno, la diferencia suele ser mínima respecto al otro. Cabe preguntarse si hoy, definitivamente también.