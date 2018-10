“La diferencia grande yo la noto a temprana edad. Si bien es cierto y hay casos en el fútbol uruguayo hay sectores medios y medios altos que han sido futbolistas hasta de selección, por educación y condición socio económica, la realidad del fútbol en nuestros países es más parecida a la del boxeo, gente que realmente hace un esfuerzo enorme y que se ponen cifradas las familias toda la presión para que ese deportista salve a la familia, entonces ya desde ahí hay una presión excesiva que es la que hoy conviven los juveniles. Y por eso son tan importante los entrenadores, que puedan en el proceso formativo hacer la docencia necesaria para que ese nivel de estrés a los que se los someten los chicos a tan temprana edad se modere y se module de acuerdo a toda una preparación que deben tener los entrenadores. Esto es muy necesario porque repercute, no solamente y principalmente en el sentido humano de la cuestión, sino también para cuando en el día de mañana ese deportista llegue a niveles de Primera División o si es tan bueno y llega a nivel de la élite y a la selección nacional, esté preparado para vivir todo lo que tiene que vivir. Entonces, es mucho más profundo. El fútbol, en nuestra región es un hecho social, que nosotros muchas veces no tenemos ni noción de lo que genera. El espectáculo y el show pueden más y uno pierde la noción de la envergadura del hecho social que el fútbol representa. A esa temprana edad la gran diferencia entre los dos deportes es que generalmente a los chicos que van a jugar al hockey la mamá o el papá lo llevan para que disfruten, para que se hagan amigos, para que aprendan un deporte, siempre hay alguno que se pasa de rosca, en todos lados es así, pero la masa quiere que el hijo o hija disfrute del juego del deporte. En cambio cuando vos te acercan un chico a las divisiones inferiores de los clubes o a primera edad ya el padre está pensando “¿Será como Luis Suárez? Me saldrá como Forlán y me salvo, y a los ocho hermanitos”. Entonces el estrés y la presión que un chico recibe son totalmente diferentes “.

(Textual de ARIEL HOLAN, el DT de Independiente. Desde EL PUEBLO, la tentación de rescatar estos apuntes reflexivos. El fútbol, sin dudas…. más allá de la pelota)