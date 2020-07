El primer mes riguroso de cuidados también en nuestro medio, cuando azotó la pandemia. Cierre de comercios. Inactividad mínima y con todo el deporte paralizado. A partir de junio, las interrogantes supieron de un efecto dominó: una vez y otra vez a partir de áreas donde la ansiedad-expectativa por retornar a las canchas, se dieron la mano. De hecho la comprobación de partidos que se disputan, tanto a nivel de Fútbol Sala como en campos de juego habilitados para 11 contra 11.

A su vez el 22 de junio se levantó la suspensión que regía para el Consejo Único Juvenil y el Fútbol Femenino. Lan chance de disputarse torneos en ambas áreas, es una posibilidad, pero con padres y madres que alzan sus voces, donde las dudas no faltan, «porque no todos pretenden que sus hijos salgan a jugar, porque más allá de protocolos los contagios siempre son posibles».

Es del caso rescatar otro punto de vista que hace a la realidad, «desde el momento que viene siendo un año especial a nivel de la educación, por lo que el interés de muchos padres es que sus hijos no pierdan el año. La prioridad no es precisamente la que jueguen al fútbol».