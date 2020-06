«Cuando digo que la mayoría de los clubes a través de sus dirigentes votaron la suspensión y otros no, hay algo que es concreto y que se sabe bien. No todos se igualan por el mismo interés, a veces según la situación económica de cada uno y el compromiso que a ese nivel se tenga o no se tenga con los jugadores o sus técnicos.

Nadie puede desconocer que el fútbol salteño mueve un dinero importante y no son pocos los que tiene una entrada. Nadie lo desconoce. A veces las posiciones, también tienen que ver con lo que cada uno es o responde en materia económica. Lo importante de esto que nos pasa, es que llegue a conocimiento del aficionado: lo que cuesta el fútbol para organizarse y abrir una cancha.

Por eso es que sin dinero para recaudar, todo es inviable, porque los clubes por sí solo no pueden cubrir costos. Eso es más que entendible».