Rescatable y puntual Jorge Goncálvez, lejos de convencionalismos

“Antes eras profesional cuando llegabas a primera y hoy son profesionales con 14 o 15 años. A algunos les hace bien. Si saben llevar ese profesionalismo, es muy positivo, pero si no lo saben llevar es muy negativo”, comentó. De muy chicos ya tienen contratistas a su alrededor y se ilusionan. En vez de pensar en ir a jugar con amigos, como hacíamos nosotros en aquella época, y en ganar porque teníamos la camiseta de Peñarol puesta, piensan también en una responsabilidad y en una familia. Los familiares, el empresario, los dirigentes y los entrenadores te empiezan a mirar de otra manera”

*********

El apellido Goncálvez sabe de una resonancia especial en la historia de Peñarol, a partir del «Tito». Aquel NÉSTOR GONCÁLVEZ que jugó en Universitario de Salto llegando desde Cabellos en el departamento de Artigas y luego fue directo a la selección uruguaya. El «Tito» y Héctor «Lito» Silva participaron de los 100 años de Peñarol de Salto, tras las gestiones de Orestes Rolfo. Uno de los hijos del inolvidable caudillo de Peñarol en los años 60, Jorge, fue entrevistado el pasado domingo en Radio Oriental. Sin mordazas de tipo alguna, marcó el perfil de su pensamiento a determinados niveles. Hay que rescatar algunos desde EL PUEBLO. Obligan a la reflexión.

*********

“Hoy el trato del entrenador de juveniles es diferente porque hay que tratar al jugador como un patrimonio del club. Antes el patrimonio del club no estaba en juveniles, sino en comprar jugadores ya hechos. Antes, cuando eras juvenil, veías muy lejos el primero. En los 80 pasaban comprando y había jugadores que estaban siete u ocho años. Hoy sabés que se puede ir todo un plantel de un Apertura para un Clausura y si vos hiciste las cosas bien, la posibilidad puede llegar en cualquier momento. Se te hace mucho más fácil. Si Pellistri hubiese nacido en el 80 todavía estaría en cuarta o en tercera esperando la posibilidad de que se lesionara o se vendiera alguno de los cracks”.

CON LA VARA ALTA

En otro pasaje de la entrevista, Jorge Goncálvez, acentuó reflexiones en otra dirección. “Yo, como soy de otra época y pienso con otra cabeza, cuando escucho que se preguntan ‘¿cuándo viene el pase?’ yo pienso ‘¿cuándo sos campeón de América?’ Eso es lo que yo inculcaba en el club cuando estaba; que primero hay que salir campeón de América con nuestro equipo. Después pensá en lo que quieras. Así se debe criar al futbolista en Peñarol-. En el 87 fuimos campeones de América y teníamos la vara muy alta porque en el 82 Peñarol había sido campeón del mundo. Entonces nosotros teníamos que ser campeones del mundo, y así nos criamos. No nos entrenábamos para ganar un Apertura o un Clausura. Después no sabés lo que puede venir, porque no todos ganan. No todos son campeones, pero por lo menos inténtalo”.