Entrevista a César da Cunda

Históricamente se ha visto a una sociedad salteña pujante en la conquista de logros, pasó con la represa, luego con el edificio de la Universidad de la República. Lo novedoso en esta ocasión es que se suma a las sociedades de otros departamentos por una misma causa: la habilitación de la extensión de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) Cardiológico para Salto como centro de la región Litoral Noroeste. En ese sentido y buscando la sensibilización de las autoridades, el pasado 14 de marzo se dio inicio a una campaña de recolección de firmas

solicitando al presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, la habilitación del IMAE para Salto. Sobre este tema y la marcha de la campaña de recolección de firmas hablamos con el Escribano César da Cunda, uno de los responsables en los aspectos organizativos de dicha campaña, quien sin conocer las noticias que surgieron con posterioridad a la realización de esta entrevista, se adelantó a afirmar casi proféticamente que “no vamos a bajar los brazos hasta que tengamos la firma del ministro autorizando el IMAE”.

- ¿Cómo se ha encarado el trabajo que se viene realizando en la campaña por el IMAE Cardiológico para la zona Litoral Noroeste?

– El trabajo que estamos haciendo es totalmente apolítico, en el sentido que no tiene ni busca beneficiar a ningún partidarismo político. Nos nucleamos en torno a esa lucha reivindicativa de toda la vida contra el centralismo, a favor de los derechos de quienes vivimos en el litoral noroeste. Es bueno recordar que ya se ha logrado levantar todos los obstáculos y trabas que se habían puesto desde los organismos centralizados en la capital, medidas que entendemos eran en cierta forma necesarias para garantizar la buena atención de quienes puedan terminar siendo pacientes del IMAE en Salto. Hemos encarado este trabajo con alegría gracias al gran apoyo que hemos tenido de toda la sociedad, pero también con mucha responsabilidad, porque vemos que la sociedad está expresando a través de su firma, la necesidad que sentimos todos los que vivimos en esta zona del país. Además, no existe tarea más noble que trabajar en defender el derecho a la vida de la gente, mismo derecho que tiene la gente de Montevideo sin necesidad de tener que estar reclamando por ello. Por eso estamos peleando.

- A los argumentos que históricamente se han usado para fundamentar la necesidad del IMAE al norte del río Negro, ¿ahora se le suma el respaldo popular a través de las firmas?

– Exactamente. Ya se ha cumplido con todo el proceso en cuanto a la parte edilicia, en lo que respecta a los aparatos técnicos que se necesitan, y en lo que refiere a los recursos humanos técnicos con los doctores y profesionales que van a actuar. Eso ya se ha cumplido totalmente, así lo expresó el doctor (Luis) Gallo, que es diputado del Frente Amplio, en la reunión que vino en representación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes…

- ¿Que incluso firmó para habilitar el IMAE en Salto?

-Firmó estando yo presente y nos dio todo el apoyo. Y palabras textuales de él, dijo “esto es irreversible, no veo ningún fundamento de ningún tipo para que no salga”, cosa que nos dejó muy contentos a todos los integrantes de la comisión porque obviamente, no solo lo expresó en su nombre sino también en nombre del Frente Amplio.

Después de la interpelación al ministro Jorge Basso, cuando dijo que no quería más IMAE en el país, en una visita bastante reciente del ministro al Hospital de Clínicas dijo estar de acuerdo con que hubiese un IMAE al norte del río Negro, sin decir dónde. Estas declaraciones a la prensa, ¿suma esperanza a la campaña?

– Por supuesto, obviamente. Lo ideal sería que hubiese un IMAE en cada departamento, pero empecemos por uno. La verdad que el ministro nos deja muy contentos con sus palabras, pero tampoco vamos a bajar los brazos porque hasta que no tengamos la firma del ministro autorizando el IMAE, no lo tenemos funcionando.

- Claro, porque el ministro no dejó claro dónde estaría pensando instalar el IMAE, quizás la cantidad de firmas que se puedan juntar terminen incidiendo a favor de Salto…

– Así es, porque además es el único departamento que hoy en día, tiene todo organizado y pronto para funcionar. Según los técnicos, que son los que entienden y en quienes confiamos, nos dijeron que una vez que nos den la aprobación, en 48 horas estaría funcionando.

- En el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas que se hizo en el Teatro Larrañaga el 14 de marzo, se recibieron adhesiones de los otros departamentos de la región, ¿cómo viene la recolección de firmas en Artigas, Paysandú, Río Negro y Montevideo?

– Hemos tenido buenas noticias, particularmente en Paysandú, fuimos el viernes pasado, estuvimos reunidos con una comisión que trabaja en la misma forma que nosotros, con todos los sectores políticos y todas las agrupaciones sociales que están apoyando. Están trabajando bien, están recabando bastantes firmas. Lo mismo pasa en Artigas. Nosotros tenemos organizado, particularmente en Salto, como que la organización de la campaña de recolección de firmas está centralizada en Walter Martínez y en mí. Luego tenemos un gran apoyo de muchísimas personas, hay dos personas que también están a cargo de la recolección de firmas en Paysandú, otras dos personas que están dedicadas a la recolección de firmas en Artigas, después tenemos un grupo de personas acá que están trabajando de manera impresionante con nosotros, también tenemos un grupo lindo de gente que está colaborando en Young. Se está haciendo un trabajo solidario en términos generales que nunca se vio en Salto, porque podemos ver a gran parte de la sociedad que está trabajando en las firmas. Muchísimas personas en forma institucional o por un comercio determinado, y en forma individual han levantado carpetas cientos de personas que vienen trabajando en todos los barrios de Salto.

- ¿Cuántas carpetas se distribuyeron para recolectar firmas?

– Hoy se llevan repartidas 965 carpetas, de las cuales hoy, en este momento (viernes a la noche) solo en Salto ya tenemos recepcionadas más de 28 mil firmas. No tenemos todavía un control, que lo vamos a tener recién más cerca del 15, de cuántas firmas se van recabando en Paysandú, Artigas, Río Negro y en Montevideo, y me refiero a cada una de las localidades que comprenden estos departamentos, en todos lados. De las firmas seguras que ya tenemos en Salto, presumimos que el número es mayor porque hay muchas carpetas que todavía no se han reportado a nosotros, y cada carpeta se compone de 5 hojas con 100 firmas cada una, carpetas de las cuales ya están casi todas ellas completas, pero hasta que no están prontas no la traen, así que por eso presumimos que se han recolectado aún más firmas de la que ya tenemos contabilizadas.

La comisión desea destacar y agradecer el gran trabajo que se viene haciendo, deseamos también subrayar la solidaridad masiva que hay en la sociedad y aprovechar la oportunidad para pedir a todos quienes tengan una carpeta, que hagan el esfuerzo antes del 15 para poder completar todas las carpetas, es poco lo que falta.

- Y se nota el esfuerzo de la gente buscando el lugar donde haya una carpeta para poder ir a firmar, ya que no se está yendo casa por casa…

– Exactamente, no hay rastrilladas ni barrio por barrio ni casa por casa. La gente entiende que es necesario, por eso destaco algo que vi en el teatro y lo veo ahora en la calle, se nota la alegría en la gente al participar y ayudar, haciendo una demostración de solidaridad de todos con todos.

- Se había hablado por parte de los organizadores de esta campaña de tratar de llegar a un piso de 50 mil firmas para llevarle al presidente Vázquez, se está a mitad de camino en el tiempo, ¿se espera que se pueda alcanzar esa meta entre todos los departamentos que están colaborando en la campaña de recolección de firmas?

– Creo que sí, estamos entusiasmados y convencidos que se alcanza y que se supera, porque recién ahora comenzamos a juntar las carpetas, ya vamos mínimo 28 mil firmas solo en Salto, así que fácilmente tendríamos más de 30 mil entre todos los departamentos, por lo tanto pienso que sí, que vamos a superar esa meta. Porque además, estas firmas son una expresión de la voluntad libre y soberana de la gente, por eso entendimos con la comisión que juntar las firmas en todos los departamentos afectados directamente con lo del IMAE, era la oportunidad de expresarle al presidente lo que estamos pidiendo desde el norte, y que él, como buen padre de familia, que cuida a la sociedad siendo presidente y que ha cuidado a tantas personas por ser médico, que así entienda nuestra necesidad, ese es el fin que se persigue con esta campaña de recolección de firmas, es una expresión popular solicitando que se autorice el IMAE.

- Y se termina con eso que se trata de beneficiar económicamente a unos pocos cuando en realidad es la propia sociedad la que está clamando con su firma la instalación del IMAE…

– Lo primero acá es salvar vidas. Después, se quita todo el tema de intereses económicos que podría beneficiar o perjudicar a alguien porque el costo que va a tener cada paciente, que es el Fondo Nacional de Recursos el que paga por cada paciente, o sea que el mismo costo que tendría para Montevideo lo tendría acá. Por otro lado, tenemos muchas ventajas comparativas con Montevideo, como la atención inmediata, además hay que sumar el costo del traslado no solo del paciente sino también de algún familiar que debería trasladarse a Montevideo para acompañarlo, y si viene algún paciente de algunos de los departamentos cercanos a Salto, el costo que le va a ocasionar al familiar es muy inferior al que tendría si tuviera que viajar a la capital. Y el costo de traslado en ambulancia, también se abarata porque no es lo mismo lo que sale llevar a un paciente de Artigas a Montevideo que de Artigas a Salto, por decir un ejemplo. Y por último y no menos importante, ya está hablado con los médicos del Sanatorio Americano que una vez que se habilite esta extensión del IMAE, está previsto que vengan médicos con sus equipos semanalmente a hacer guardias al IMAE de Salto, los que estarán capacitando a los médicos ya radicados aquí. Va a pasar lo mismo que pasó con la Universidad de la República, que antes venía el grueso de docentes de Montevideo, fueron preparando a los docentes locales y hoy son una inmensa mayoría docentes de aquí y la excepción es que por alguna materia específica venga algún docente de la capital.

Con el IMAE va a pasar lo mismo, y eso es muy importante.