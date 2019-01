Dirigente de Boca Juniors escribió una carta al volante uruguayo Nahitan Nández para que se quede en el club

Uno de los históricos dirigentes de Boca Juniors y candidato a la presidencia del club para la próxima gestión, José Beraldi, escribió una carta pública al uruguayo Nahitan Nández para pedirle que no se vaya del club. La situación se generó tras una oferta del Cagliari por aproximadamente 21 millones de euros por la ficha del uruguayo que hace que esté muy cercana su salida de los xeneizes, algo que hincha y ahora el dirigente tratan de evitar. «Nahitan querido, te hablo desde lo más sincero de mi corazón que es azul y amarillo desde que nací. En Madrid te tocó vivir dos sensaciones, una muy dolorosa que fue perder la final, la otra y la más importante, fue convertirte en ídolo del club más grande y pasional del planeta», comenzó escribiendo Beraldi.

«Tienes veintitrés años y un futuro enorme, no te pierdas la oportunidad de vivir domingo a domingo la mejor caricia al alma que puedes recibir en tu vida, la Bombonera explotando cada vez que mencionan tu nombre. No vas a encontrar mejor destino que este, y para asegurarte tu futuro tienes tiempo». En caso de concretarse el pase, Peñarol recibiría unos 600 mil euros por derechos de formación, una buena inyección económica para sus arcas.