Suspendida la fecha fijada a nivel local, se viene el torneo O.B.L el próximo fin de semana

El dinero pactado, y confirmado por la FUBB para las Ligas de Litoral (O.B.L) de Salto, Paysandú y Soriano (Mercedes) aún no llegó, esto fue tema de debate en la última reunión de dirigentes en la L.S.B, pero de todas formas està confirmado que al menos esta fecha fijada para el Litoral de clubes a nivel de la Organización del Básquebol de Litoral se jugarà tal cuál estaba previsto. Atendiendo a esto, el pasado martes, en reunión de Consejo se decidió la suspensión de la fecha a a nivel local, en lo que nos parece una muy acertada decisión, máxime teniendo en cuenta que los chicos de cuatro clubes, en dos divisiones, Sub 14 (Pre infantiles) y Sub 18 (Cadetes), estarán disputando entre sábado, y domingo próximo el campeonato del Litoral de clubes aquí en Salto (Sub 18), y también en la ciudad de Paysandú (Sub 14).