El miércoles pasado después del mediodía se produjo el contacto de EL PUEBLO con el Director Técnico de la selección de mayores. Todo relativo a la actitud de cara al jueves, teniendo en cuenta que el partido de Uruguay-Chile, primera fecha rumbo a Qatar 2022, se jugaría a las 19.45′. En el caso del combinado «naranjero», adiestra desde las 20 horas.

Frente a la inquietud del cronista, Jorge Noboa subrayaba que «hay decisiones que las tomamos juntos con el plantel. esta es una de ellas».

Tras ese primer apunte, el DT añadía que «me atrevo a decir que mañana (por el jueves) a las 20 horas hay práctica y que estarán todos». Mientras que llegaría la sentencia en desde el Director Técnico: «este plantel no deja de entrenar por un partido de Uruguay»

No son comunes posiciones de esta naturaleza, sobre todo cuando el poder convocante de la selección celeste, se torna irreversible para la mayoría de los uruguayos. Noboa y el plantel, se despegaron de esa pasión y el miércoles volvieron a la sesión después de no hacerlo el martes, tan solo decidieron en la dirección que el DT suponía; entrenar normalmente el jueves más allá de Uruguay jugando en la pantalla chica.

RAZÓN DE COMPROMISO

Ese apunte del Director Técnico revela por sobre todo, EL COMPROMISO, LA CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD, sobre lo que estará en juego para Salto el domingo a la tarde, cuando el resultado frente a Cerro Largo largo puede valerle el pasaje a la final del Campeonato del Interior. Para los salteños de la selección, IMPORTAN ELLOS DESDE ELLOS. Se toman a pecho la opción querida, soñada. La verdad es una: a 270 minutos de ser Campeones del Interior. Mientras esa frase de Jorge Ariel Noboa, es la frase de la semana. Somete el lugar común y ese trillado «hoy juega la más linda, hoy juega la celeste».

El Salto de mayores, apunta para otro lado. No hay margen para la discusión. El jueves de práctica no es un día más. Es un día estratégico en la semana. por eso a la cuenta de la selección, «la más linda es la rayada». La de ellos. Por eso mismo, «este plantel no deja de entrenar por un partido de Uruguay».

