Es complejo para que Jorge Noboa, altere su idea frente a quienes puedan opinar en contrario. Aunque es de los Directores Técnicos que suele recoger la opinión de sus colaboradores directos, es en definitiva su postura la que resuelve. Espalda para afrontar la crítica no le falta y además con razones para defender el pensamiento a mano. Por eso, tras los últimos 90 minutos frente a Canelones en el Parque Dickinson, la conclusión es una: ese debe ser el equipo titular de cara al juego ante Cerro Largo. Y lo será.

EL FINAL DE LA SEMANA

Lunes con trabajos regenerativos y movimientos en espacios reducidos. Rol central a la cuenta del Prof. Julio Vargas, mientras Noboa no dejó de volcar conceptos frente a determinadas situaciones. Obvio que se pasó revista a lo sucedido en el segundo juego ante los sureños, en la noche que Salto certificó pretensiones. Noche a la medida del fin.

Martes con jornada libre para la selección salteña de mayores. Miércoles de retorno y de fútbol, con el DT plasmando la misma integración.

Por eso, es algo más que una señal para que en el juego de visitante frente a Cerro Largo, el Salto semifinalista se sustenta a partir de Carlos Regueira; Javier Gómez, Elbio Conti, Franco Bentín, Braian Almeida; Richard Toriani, Favio Rondán, Alejandro Pintos; Emiliano Maciel; Luis Leguísamo y Denis Ferreira.

EL «PONY» PINTOS: UNA DOLENCIA SIN ENTIDAD

A la sesión de fútbol el equipo titular, más quienes fueron parte de una oposición a la que sumaron colabores para completar, inyectaron dinámica suficiente porque ese fue el fin que planteó el DT.

En un determinado pasaje, la ligera dolencia física que padeció Alejandro Pintos. Se supone que no es de temer lo del «Pony».

Hoy viernes el combinado mayor se movilizará por última vez en la semana. La decisión de Jorge Noboa es conceder doble libertad de acción. Al margen todos, los días sábado y domingo. El lunes será día de retorno. En el complejo Villa España o en el Parque Ernesto Dickinson. Mientras el DT y y quienes lo secundan, partes de un objetivo no menor: indagar todo lo que se pueda con respecto a Cerro Largo.

Es el rival de turno. Es la secuencia previa a la final que Salto sueña.

Primero los «arachanes» en casa; después con Salto en el Dickinson.

La última vez de un Salto Campeón del Interior en el 2015. El año de la triple corona. También en Sub 15 (Sergio Ramos DT) y Sub 18 (Jorge Noboa DT).