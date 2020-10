Desde el capitanato de un tal «Pato» Conti

Ordenador defensivo: lo es.

Voz de mando: lo es.

Influencia temperamental: la tiene.

Recursos tácticos y sentido de auxilio: no le falta.

Por eso además, ELBIO CONTI es el capitán.

El capitán en la guarida, pero cuando tiene que atreverse en alguna excursión ofensiva, lo hará.

Al fin de cuentas, la potencia área necesita de una explotación real.

Y el «Pato» la explota.

***********

«ESO TAMBIÉN CUENTA»

«La verdad es una. Una vez que nos fuimos de la cancha, hubo más de una contradicción en nosotros. O calentura a secas, porque nos fuimos con la sensación de que podíamos haber rescatado algo más. No estuvimos lejos.

Quiero ver el video del partido, para saber qué pasó ahí, en el segundo gol de ellos. Si no hubo reacción nuestra, si en algo fallamos. Si perdimos marcas.

A ese tipo de jugadas hay que revisar para evitar que se repitan. Aunque ojo que esto es fútbol y el error es parte de un equipo y termina decidiendo un partido. Uno cree que hay situaciones evitables, pero no. Además el rival decide también. A este equipo no solo le tengo fe, sino porque sé lo que puede dar. Hasta donde es posible que llegue. Y como estamos fuertes en lo anímico, termina reflejado en la actitud del equipo en la cancha. Ojo que Cerro Largo fue «bicho» como rival, incluso cuando quiso ensuciar el partido, también lo hizo. Pero además nos volvimos con dos aspectos a favor: ni expulsados ni lesionados. Eso también cuenta; eso está bueno».

ESO DEL SABOR

AGRUDULCE…

Fue el octavo partido como visitante. De los 8 jugados, 6 ganados y dos empates.

Esa historia le concede al capitán, un elemento de juicio.

O eje de análisis.

«Cuando terminó el partido nos quedamos con un poco de bronca, porque de repente con esta selección nos acostumbramos demasiado a ganar afuera. Frente a esos antecedentes no evaluamos de arranque lo logrado. Si a uno le decían antes del partido que empataríamos con Cerro Largo de visitante en semifinales y convirtiendo dos goles….lo firmamos al toque. ¡Por supuesto! No había ninguna duda. Pero claro, pesó el antecedente ganador.

El empate no es un mal resultado. No lo es. Después de todo, no fue un rival que no exigió y para nosotros, dos cuestiones contrarias: la cancha en esas condiciones. En Salto no estamos habituados a jugar con barro y agua. Esa es la verdad. Por eso cuesta. Por eso costó. Y además un juez demasiado permisivo. Toleró demasiado. No nos faltó respuesta a ese nivel, porque a la mente hay que manejarla.

Era bueno terminar sin expulsados, no caer en provocaciones ni ser parte de un fútbol que no sentimos. Quedó en claro que la condición de visitante a Salto no le pesa. No solo la necesidad de no sentirnos menos, sino el hecho mismo de ponerlo en práctica. Creo que ahí, está la verdad»