Básquetbol salteño. La palabra de Luis Cuelho, entrenador de Ferro Carril campeón «Salteño e Integración»

¿Según tu óptica Luis, cuáles fueron las claves para este Ferro Carril F.C campeón «Salteño», y también del «Integración»?

Las claves, sin dudas el compromiso del plantel primero, y luego en lo deportivo, en un campeonato local relativamente parejo, sabíamos que sí nos enfocábamos en lo nuestro, y hacíamos lo que debíamos hacer, seguramente podíamos estar no solo en la definición, sino también en la Final del campeonato cosa que después terminó sucediendo, y luego de enfrentar a un rival muy duro como Nacional, pudimos vencer en la serie definitiva y conseguimos el título. Después en el «Integración», y en nuestro caso no nos fue bien en la primera parte, Centro Allavena, Wanderers y Touring estaban muy bien, en la ronda final crecimos, muchos jugadores empezaron a soltarse y a entender su rol, yo como entrenador también comencé a darme cuanta donde me podía rendir más cada jugador. En la definición ante Wanderers en semifinales le jugamos a la misma intensidad de ellos, y tuvimos la virtud de ser más efectivos. Después con Allavena fue otro rival, un equipo muy ordenado, mucho juego interno se cerraban mucho, nos obligaban al lanzamiento exterior, y nosotros nos hicimos fuertes de local, estuvimos muy intensos en el aspecto defensivo, logramos contener el juego interno de ellos atrás, y adelante tuvimos buenos porcentajes.

Hablando del plantel, cómo lo encontraste al momento de asumir, y sí te costó ir conociendo a los muchachos.

No, al asumir yo los conocía, los había enfrentado cuando dirigía a Universitario, en Ferro Carril solo busque hace entender mi impronta, mi propuesta de juego, a veces al jugador no le gusta, porque los sacamos de su zona de confort, pero se lo pude transmitir desde que asumí, lo entendieron, después nos fuimos conociendo, y luego pasaba por tratar de explotar lo mejor de cada uno, por ahí pasó.

¿Contabas con un plantel con «mixtura· justa de experiencia y juventud, y como decías anteriormente, cada uno aportando desde su rol?

Sin dudas, el tema es que a mí en lo personal me gusta rotar mucho el plantel, me gusta un plantel «largo» porque eso te permite tener piernas, cuidar las faltas, y bajar el autoestima a los jugadores que se piensan tienen mucha preponderancia, en mi caso siempre jugué con diez, u once jugadores en cada partido, la mayoría sabía que en algún momento le iba a tocar. En básquetbol estar en el quinteto titular es solo una anécdota, el tema es terminar el juego con lo mejor que se tiene. En la mayoría de los casos, aquellos jugadores referentes, sí andan bien, es siempre conveniente tenerlos al momento del cierre.

¿Te imaginabas cerrar antes la serie Final del campeonato local?

No, sabíamos que teníamos que conseguir una victoria de visitante, ya veníamos de un cruce donde en dos oportunidades no teníamos mañana. Eso nos fortaleció, conseguimos el primer juego de la serie Final de visitante en Nacional, un equipo muy sólido, era el campeón de las últimas temporadas, muy parejo en todas sus líneas, el sanducero Belase le dio otra versatilidad, todos los respetábamos, y sabiendo que era el rival a vencer. Sin dudas Nacional era el rival, pero también te digo que Universitario nos sorprendió en el primer partido semifinal, nos ganó bien de visitante, y por suerte después pudimos revertir, pero Universitario nos sorprendió. Después Nacional se sabía, un equipo duro, consolidado, y eso me parece potencia aún más el logro conseguido, por cómo lo conseguimos, y ante el rival que lo hicimos.

¿Qué te pareció el formato de competencia, habría que cambiar algo?

Quizá la seguidilla de partidos en la definición, fue un intervalo muy grande en el torneo local, se jugaron todos partidos consecutivos, no debería ser tan extenso el paréntesis, demasiado intervalo. Hay que ser razonables en fijar los días entre partido y partido , eso te permite corregir, que los jugadores se recuperen Para la gente mismo, el que paga una entrada, es una cifra de dinero importante, pero para mí jugar cada noventa y seis horas sería lo ideal en semifinales y finales de campeonato, es mi opinión.

¿Temporada complicada esta, ya tenés algo planificado?

No, para nada, en primera división ni soñar, en eso no hay problemas, El tema son las Formativas, pero bueno hay que acatar las medidas, y se volverá cuando se pueda, no queda otra

El título del Integración terminó cerrando una gran temporada

Sin dudas, fue la frutilla de la torta, como todos, tuvimos nuestro bajón como todos, después en el Integración no nos había ido muy bien ante los equipos sanduceros, pero después en las definiciones jugamos con confianza, pese a que sufrimos bajas de jugadores expulsados que eran importantes, pero nos supinos acomodar, y al final terminamos logrando también ese objetivo. Fueron dos campeonato y dos títulos, quedamos por demás conformes y contentos con el logro conseguido.

Para cerrar Luis, un mensaje para los chicos de las Formativas en general

Claro, con gusto, a los «gurises» de Formativa del básquetbol que en definitiva son los más sienten este momento, están con el ansia de jugar, pero les digo a no bajar los brazos, hacer lo que se pueda dentro de sus casas, los entrenadores estamos pasando desafíos y diferentes «links» a los chicos a través de las redes, con ejercicios físicos, de manejo, estamos todos ansiosos, pero hay que ser conscientes, y respetuosos de las normativas. Será atípica esta temporada, pero a no dejar de vivir, y hacer cosas por el básquetbol, arriba!!

Muchas gracias por tu tiempo, y por la nota Luis

Por favor, gracias a ustedes por acordarse, y siempre a la orden.

DANIEL SILVEIRA