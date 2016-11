Daniel Schiavi (Salto Uruguay)

La resolución adoptada por unanimidad de suspender el fútbol de la «A» en su tercera fecha del tramo definitivo, generó más de una puesta a punto en materia de reflexión. Desde los más diferentes ámbitos, no faltaron los enfoques, de quienes de una manera u otra, guardan estrecha vinculación con el fútbol.

El caso por ejemplo de DANIEL «Pato» SCHIAVI, referente puntual en Salto Uruguay, fue directo al grano y dejó en claro un fin: «Como dirigentes nos debemos una mesa de debate y análisis. Los temas que afligen del fútbol salteño son varios y la seguridad es uno de los principales»

En tanto, es válido rescatar que por lo menos tres meses atrás, en medio estallidos de violencia en las canchas del fútbol salteño, entonces asumiendo la representación de Nacional en la Liga, Enzo Paique, propuso conformar «una comisión que estudie y determine qué podemos hacer en torno a la violencia y en qué medida se la puede frenar para que no nos cause males mayores».

El tiempo pasó: esa comisión nunca se integró. De lo que no hay dudas: los males mayores se fueron instalando y tienen su lugar propio.