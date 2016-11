Ya durante la jornada del jueves, las especulaciones fueron puntuales a partir de las primeras informaciones que aportaron delegados y neutrales. Una manera de ir descubriendo lo que podría pasar horas después en materia de decisiones. Que no se jugase al fútbol por no disponerse de guardia policial, parecía cantado. Cada secuencia de la tercera rueda en el Dickinson, genera la asistencia mínima de 2.000 aficionados.

Por lo menos.

En tanto, el presidente de la Liga, ya en el inicio del encuentro definitorio a los efectos de la resolución misma, vertió el apunte: «por un lado nos deja contentos, porque pasa a comprobarse el grado de preparación que tiene la Policía salteña y por otro nos dejan con bronca, porque es una manera de sacarnos el fútbol».

El hecho es que el dislate mayor, no es otro que suspenderse una jornada pactada, a 48 horas de su realización. Se supone que lunes, martes, miércoles y el mismo jueves en curso, cada uno de los seis equipos, fue transitando por sesiones de prácticas, con un costo económico, porque lo tienen.

Todo ese calendario sobre la base de su razón, se desplomó sin más trámite y pasadas las 20 horas fue revelándose el contenido de la inevitable decisión.