Alfredo Viera, el DT del ceibal femenino.

El empate frente a Nacional de Artigas en el despegue de la serie «A» del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. Más allá del reclamo, por la presunta inhabilitación de una jugadora rival, Ceibal no baja la mirada y apunta al sábado que viene, con Lavalleja de Rivera en el Parque Rufino Araújo, para transformarse en el segundo rival. Mientras desde la Dirección Técnica de ALFREDO JAVIER VIERA no faltan apuntes.

«En el primer tiempo tuvimos dificultades para generar juego colectivo, trabajamos bien en controlar a las rivales pero nos faltó poder, asociarnos mejor. En el segundo tiempo establecimos una mejoría, más tranquilidad, ya producimos algunas situaciones, y un penal que no pudimos concretar. Encontramos el gol faltando 13 minutos a partir de la pegada de Alzugaray y nos faltó saber cerrarlo. Tuvimos una distracción faltando 3 minutos y nos empataron. En líneas generales es justo porque el partido fue parejo y con el nivel de dificultad propio de esta competencia. Vamos armando partido a partido, el cansancio lógico por el esfuerzo. Si jugamos un partido importante entre semana por el Salteño, por el rival y porque no queremos perder posibilidades, la eficacia que pretendemos es la que tiene que aparecer. Después veremos en qué condiciones terminamos y la respuesta para poder armar una formación competitiva para OFI»