Cuando Bauzá se entrevistó con dirigentes del básquetbol salteño

Las 48 horas en Salto del Director de la Secretaría Nacional del Deporte. Sebastián Bauzá Compareció al local de la Liga Salteña de Fútbol. Abrió diálogo con neutrales y el presidente de la Liga Salteña del Baby Fúbtol. Al día siguiente en la sede de Salto Uruguay, con quienes tienen relación directa con el básquetbol, sobre todo porque el suspenso está planteado respecto al futuro inmediato si de protocolos se trata.

A tal punto que si en el básquetbol salteño no es posible admitir aficionados en los escenarios, el desarrollo de la temporada será inviable, porque las recaudaciones no se convertirán en parte de la consecuencia.

En esa noche con Bauzá en la casa decana, afloraron determinados cuestionamientos, para que Bauzá vaya tomando nota. Se le dijo sin más vuelta respecto a que «desde Montevideo nos bajan líneas directrices, desconociendo que la realidad de ellos, no es la nuestra. Y que aquí seguimos muchas veces con la venta de pollos, pasteles y rifas para poder subsistir».

LOS COSTOS SOBRE LA MESA

El básquetbol salteño en categoría formativas se iniciará el próximo 11 de setiembre y la segunda jornada el sábado 12. Pero lo de Primera División, es parte de la duda abierta.

Los representantes de clubes coinciden en que «ahí los costos son otros y habrá que hilar fino. Tampoco es de un día para el otro en que los presupuestos pueden ser cubiertos».

El hecho es que Bauzá admitió reclamos desde la dirigencia del básquetbol local, aunque el encuentro a nivel de soluciones inmediatas, dejó gusto a poco. A muy poco.