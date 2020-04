A principios de marzo comenzó su gestión la nueva cúpula de la Secretaria Nacional del Deporte (SND) con el fin de encarar una de las áreas de mayor atracción para los uruguayos, aunque con un obstáculo que los esperaba a pocos días de la asunción: la pandemia del coronavirus «Nos sorprendió de entrada, pero nos hicimos cargo de la situación», comentó Pablo Ferrari, subsecretario de la Secretaría en charla con FútbolUy: «increíblemente asumimos el 2 (de marzo) y hasta el 13 estábamos planificando con las diferentes áreas del deporte, trabajando en contacto con las federaciones, el Comité Olímpico Uruguayo, la ‘Fundación Deporte Uruguay’, es decir ordenando el trabajo en todos los estamentos, cuando estalló esto».

«Nos cambió absolutamente el eje», mencionó Ferrari que amplió: «variamos totalmente el chip, nos alineamos a las medidas del gobierno y comenzamos a ejecutar planes para apoyar, desde nuestro lugar, a la gente mas vulnerable.

«Para eso iniciamos muchas acciones, pero la más importante pasa por los refugios, que pasa por instituciones deportivas que ofrecieron sus instalaciones y a través de la SND se coordina con el Mides y Ministerio de Salud Pública para acondicionarlos», expresó.

Clubes como Peñarol, Nacional, incluso CAFO se sumaron a esta iniciativa que tiene en el estadio Charrúa un punto diferencial: «es un centro de refugio para personas en situación de calle con síntomas de coronavirus, o sea, un ‘semi hospital’. Si dan positivo al test se quedan allí, siempre y cuando no necesiten internación, mientras que si son negativos se derivan a otra instalación».

Ferrari contó que además que varias Plazas de Deportes funcionarán «como centros de vacunación para la gripe» algo que se plantean extenderlo mucho más por todo el país.

«Es un tema que no se puede detener y no se puede llevar a las personas a vacunarse a los centros hospitalarios, donde puedan correrse algún tipo de riesgo», explicó

Los cambios del deporte

Todo lo planificado a nivel mundial en cuanto al deporte se vio afectado con la pandemia, con los grandes eventos suspendidos, ligas y competencias paradas e incluso con la postergación de los Juegos Olímpicos para el 2021.

Esto también implica una constante adaptación de la SND a las proyecciones en tiempos de incertidumbre en cuanto a posibles planificaciones a corto y mediano plazo: «estamos actuando con la responsabilidad que supone una situación que nos compete a todos. Las propias federaciones están tomando una actitud en espejo con nosotros, estamos en pleno contacto y se sumaron a colaborar»

«La `planificación está toda detenida en base a lo que establezcan las Federaciones Internacionales con sus competencias», dijo Ferrari en referencia al alto rendimiento: «son momentos de pensar en otras cuestiones».

La decisión del Comité Olímpico Internacional de llevar a Tokio para el año entrante, implica gastos, viajes y otras soluciones para los deportistas que habrá que afrontar. Sobre ello, el subsecretario de la SND mencionó: «estamos en contacto con ellos, con línea directa para para generar canales de comunicación. Iremos solucionando situaciones en la medida de las posibilidades, charlando con cada uno de los involucrados. Lo cierto es que la Secretaria esta abierta de par en par para ellos».

«Nos consta que hay una gran aceptación a las normas y mediadas recomendadas», dijo para cerrar en referencia a las personas que aún practican deporte con naturalidad en los espacios públicos: «para los que todavía no cumplen, el mensaje pasa por la comunicación y la convicción de que hay que salir de este momento entre todos, aislarnos y tener el menor contacto posible. Aspiramos a la persuasión y la disuasión de hacer esas actividades que no solo perjudican al que la realiza sino al resto de la sociedad».