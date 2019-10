Javier García – Líder del Espacio 40 – Senador del Partido Nacional

EL PUEBLO dialogó con el legislador y líder del sector Espacio 40 del Partido Nacional, Dr. Javier García, en su visita a nuestra ciudad en la pasada jornada, donde estuvo presente en un acto partidario impulsando la candidatura de Lucía Minutti a la diputación.

Si tuviera un auditorio lleno de jóvenes y le preguntaran por qué votar al Partido Nacional, ¿qué les diría?

Porque creo que es una plataforma, una opción de oportunidades y, porque tenemos las posibilidad de que el Uruguay deje de tener esa situación que tenemos hoy, de estancamiento, de falta de oportunidades, de falta de trabajo, donde la gente no ve un horizonte durante el gobierno del Frente Amplio, por lo que tenemos esta realidad, a tener un gobierno con oportunidades, un gobierno que defienda la libertad de las personas, y que, al mismo tiempo, genere las condiciones necesarias para emprender, para trabajar, para crecer como persona, y para criar la familia aquí en Uruguay.

Yo creo que, el futuro, se llama Partido Nacional, y el pasado, se llama Frente Amplio.

¿Qué le haría falta al Uruguay para que en los próximos 5 años, se logre alcanzar la diferencia con los gobiernos del Frente Amplio?

Nosotros le pedimos 5 años a la ciudadanía, porque tenemos la noción de que las cosas hay que hacerlas y rápido. Los gobiernos del Frente Amplio llevan 15 años, ¿por qué van a hacer en el año 16 lo que no hicieron en los 15 años anteriores, con todo el respaldo, recursos y mayorías parlamentarias?

Nosotros pedimos 5 años, 60 meses, y, en 60 meses, a partir del 1º de marzo, transformar al país, mejorar el país, dar oportunidades, de cuidar a la gente, cuidar a quienes nos cuidan, que era la Policía para poder tener un país con paz y tranquilidad; donde, se pueda recobrar los espacios públicos, se vuelva a democratizar los mismos, las plazas, las calles, para que la gente pueda de vuelta salir, para que pueda haber, como le decía, oportunidades de crecimiento y desarrollo; donde no tengamos un Estado que come recursos, que le mete la mano en el bolsillo, que le cobra impuestos, que le cobra tarifas, sino, devolverle la plata a la gente. ¿De qué forma? Bueno, equilibrando las cuentas públicas para poder bajar la tarifa de los combustibles y las tarifas eléctricas.

Cinco años. No pedimos una eternidad, no pedimos 15 años; no, solamente 5. Si después de ese tiempo vuelve a haber una elección y la gente va a evaluar. Nosotros no tenemos vocación de eternidad. Tenemos vocación de trabajo.

Por lo tanto, plantea que, si el Frente Amplio hubiese tenido voluntad en 5 años solamente, ¿podría haber hecho muchas cosas que se indican como debe?

Bueno; si hubiera tomado buenas decisiones, hubiera, no sólo en 5 años, y ya lleva 15. Transcurrió el período de mayor crecimiento económico del último siglo, que, a partir del 2003, en el gobierno del Dr. Batlle, después de la crisis, se empezó a constatar. Desaprovechó las oportunidades y, nos dejan un país con una deuda, que son 30 mil millones de dólares; prácticamente el 60% del PBI uruguayo está endeudado, con 10% de desempleo; 170 mil uruguayos sin trabajo; con gente que ya no busca trabajo porque, no lo va a encontrar o, porque no tiene condiciones para eso, y, con una crisis en materia de inseguridad, donde, el Uruguay, se ha transformado en un país inseguro y plataforma del narcotráfico. Entonces, nosotros pedimos 5 años para transformar esta realidad; para volver a ejercer la autoridad; para defender a los ciudadanos, para darles oportunidades.

Lacalle Pou fue categórico al enfatizar que, en caso de llegar al gobierno haría una auditoría. ¿Preocupa el Partido Nacional la situación en la que va a recibir el país?

Yo creo que, en materia de auditorías, los que están preocupados son los del Frente Amplio. Les tienen temor a las auditorías. No Duermen pensando en las auditorías, cuando es una cosa natural. Cuando un gobierno asume, sobretodo, después de 15 años de gobiernos de un mismo partido, tiene que saber en qué situación se encuentra el país y contárselo a los uruguayos, es una responsabilidad política y ética, hacerlo. No tendría que poner nervioso a alguien, pero, ha generado un nerviosismo las auditorías en el Frente Amplio que, a uno, le da sospecha de por qué puede ser ese nerviosismo.

Nosotros creemos que, el gobierno que viene, no va a ser un gobierno fácil. Tendrá sus complejidades, pero, estamos preparados para asumir esas complejidades. Tenemos un gran equipo político, yo creo que el mejor equipo técnico que se le puede ofrecer al país. Quién puede dudar que Pablo Bartol es una persona que no sólo conoce las políticas sociales en teoría, sino que las ejerció en el lugar más pobre que tiene el Uruguay y Montevideo, como es la Cuenca de Casavalle, él trabajó allí, conoce las necesidades, conoce a la gente, tiene los instrumentos para hacerlo. Quién puede dudar de Pablo Da Silveira con sus conocimiento en materia de educación; de Sebastián Bauzá en materia de deportes, uno de los fenómenos culturales más importantes que tiene el Uruguay, quien transcurrió por uno de los lugares más corruptos del mundo que fue la FIFA y el fútbol, y salió absolutamente inmaculado, el corrupto, el coimeable dijo: “con el que no pude es con el uruguayo; con ese no se puede”. A Garcé en materia de seguridad, tema al que ahora se sumó Guillermo Maciel. Entonces, ofrecemos un gran equipo técnico, y, ofrecemos el mejor liderazgo político que hay en el Uruguay, con decisión , con juventud, con programa, con equipo y con partido político. Pero quiero subrayar algo, no va a ser un gobierno del Partido Nacional; si nos toca a nosotros, va a ser un gobierno plural.

Va ser un gobierno que va a liderar el Partido Nacional si así lo decide la gente, pero que tiene la vocación de coalición que va a integrar el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto.

¿Qué opinión le merece el hallazgo de los restos de desaparecidos?

Yo le voy a contestar esto a 18 días de las elecciones y se lo podría contestar a 180 días de las elecciones o a 3 años de las mismas, porque pienso exactamente igual. Este es un tema que es independiente del período electoral, y hay que tratarlo con la sensibilidad y respeto que corresponde. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento de muchas familias en el Uruguay que están buscando a sus familiares desaparecidos. Y, aquí, lo que corresponde y lo que se va a hacer,es respetar los pronunciamientos judiciales y ayudar a la Justicia en todo lo que corresponda para dar paz y tranquilidad a las familias que están buscando a sus seres queridos.