Dijo el senador electo por el Partido Colorado

Colorados evaluarán si Talvi irá a la Cancillería: “Están las cosas arriba de la mesa”

NEGOCIACIONES

Los senadores electos por el Partido Colorado Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti se reunieron la tarde del miércoles en la sede del electo Presidente de la República Luis Lacalle Pou, en el marco de una serie de reuniones que el líder nacionalista tuvo la semana pasada.

«Estuvimos hablando de la conformación del gobierno. Fue la primera conversación, es un proceso, así que en eso estamos», dijo Talvi. «Se habló de algunas de nuestras preferencias, pero el doctor Lacalle prefiere hacer un anuncio en conjunto de todo el gabinete», agregó.

Consultado sobre la posibilidad de ser Canciller en el gabinete del próximo gobierno señaló: «Esa es otra cosa que vamos a definir junto al futuro secretario general del partido. Están las cosas arriba de la mesa». «Ninguna decisión hoy la puedo tomar personalmente, vamos a estar en el lugar que el partido entienda que es el lugar en el que hacemos el mejor aporte al país», añadió.

Por otro lado, consultado sobre si Robert Silva puede ser presidente del Codicen en el próximo gobierno comentó «parecería que sí». «Nosotros vinimos a escuchar, el presidente electo es mano. Intercambiamos impresiones y opiniones, pero fundamentalmente vinimos a escuchar y los dos nos quedamos con deberes para la próxima», dijo Talvi.

Respondió ante la posibilidad de que el ex ministro de Economía Isaac Alfie pueda ser director de la OPP. «Son posibilidades que se han estado manejando, es una figura que puede estar en cualquier lugar», señaló el ex presidente. «El equipo económico todavía no está configurado, ni que sí ni que no. El presidente tiene que elegir un equipo económico coherente», añadió.

Por su parte, Talvi dijo que Lacalle Pou les pide «el compromiso» que ya asumieron, «darle respaldo parlamentario a la coalición y participar en la gestión de gobierno del Ejecutivo, no necesariamente con el liderazgo político, pero sí participando activamente desde el Poder Ejecutivo». «El Partido Colorado tiene figuras de sobra, de enorme jerarquía parlamentaria. Así que es un partido que puede ofrecer un equipo que puede jugar en toda la cancha», añadió.

Por último, en relación a las figuras en el Parlamento del Partido Colorado comentó: «Eso todavía no lo tenemos definido, ni hay jefe». «Normalmente hay un coordinador de bancada que puede ser rotativo. Acá hay un partido que tiene corrientes, vamos a funcionar como partido y la mejor prueba es esta. Nosotros trabajamos como equipo, no importa en el lugar que estemos, es para contribuir a un mejor país», concluyó el economista y senador electo.

“ESTAMOS TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DELOS CIUDADANOS”

Un partido se recibe de ser legítimamente un partido democrático cuando pasa tres exámenes. Primero, ganar con legitimidad democrática; el Frente Amplio lo hizo. Segundo, gobernar, de acuerdo a las prácticas democráticas; el Frente Amplio lo hizo. Pero, también, saber perder cuando te toca, e irse con dignidad y espíritu republicano y no amenazando, como lo hicieron algunos miembros de esa colectividad.

Lo que va a haber el 1º de marzo del 2020, es la transmisión de mando de un partido a otro, deseable, en la sana alternancia democrática. Y, al que le tocó perder, mete violín en bolsa y hace una oposición civilizada.

Nosotros tenemos diferencias con el Frente Amplio, respecto a la dirección del país; pero, no dudados que el Frente Amplio -o la mayoría-, así como nosotros, estamos trabajando por el bienestar de la sociedad, por el bienestar de los ciudadanos, y por proteger a los más vulnerables. No somos el monstruo que pintaron en la campaña electoral. Ellos, tampoco.

Lo que conformamos es un acuerdo entre cinco partidos, sobre un proyecto de país, un acuerdo programático de 13 puntos muy concretos, que abarcan, todos los temas necesarios que el país tiene que encarar: reactivar la economía, generar empleo, transformar la educación, revertir la fractura social, encarar el grave problema de la inseguridad. Todo está planteado en el acuerdo. También, la agenda de derechos, de la que tanto se ha hablado. Se va para adelante y no para atrás; está escrito, está firmado. Eso quiere decir que estemos de acuerdo en todo; no. Puede ser que en otros temas tengamos diferencias. De eso es de lo que se trata una coalición de gobierno. Tenemos diferencias pero buscamos encontrar los puntos en común por el bien del país.