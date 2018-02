CARREY VS. FACEBOOK

El actor de origen canadiense Jim Carrey, acaba de sorprendernos con su reciente anuncio a través de su cuenta de Twitter, donde el protagonista de cintas como “La Máscara” o “Tontos Retontos”, ha iniciado una campaña de desprestigio contra Facebook, tachándola de tendenciosa, lucrativa, además de haber influido en las pasadas elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, y lo ha hecho cerrando su cuenta en la citada red social.

No podemos olvidar los malos momentos por los que ha pasado Jim Carrey tras la muerte por suicidio de la que fue su pareja, la estilista Cathriona White, donde la familia de la joven emprendió distintas acciones legales contra el actor afirmando que Carrey la indujo al suicidio.

Estos delicados momentos indujeron al actor a permanecer apartado de toda actividad profesional refugiándose en una de sus aficiones, la pintura, y ahora tras recuperarse y volver a sus actividades, lo ha hecho de una manera sorprendente, arremetiendo contra Facebook.

En su cuenta de Twitter detalla y anima a todo el mundo a darse de baja de Facebook argumentando que la compañía de Mark Zuckerberg lucró durante la campaña a la presidencia de los Estados Unidos sirviéndose de apoyos rusos, además de interferir en los resultados que dieron como vencedor a Donald Trump.

THURMAN VS. TARANTINO

Hollywood vive tiempos turbulentos, donde las estrellas han comenzado a denunciar abusos de todo tipo y calibre. En este caso la actriz norteamericana Uma Thurman no ha dudado en hacer público el accidente en el rodaje de “Kill Bill”, dirigida por Quentin Tarantino, y que estuvo a punto de terminar con la vida de la actriz.

Thurman se ha convertido en una de las voces más críticas contra Hollywood y todo lo que se ha ocultado conscientemente, denunciando también a Harvey Weinstein, confesando que en 1994 cuando se encontraban promocionando “Pulp Fiction”, fue víctima de abusos sexuales por Weisntein en la habitación de un hotel, compartiendo detalles de cómo el productor se abalanzó sobre ella de una manera salvaje para cometer todo tipo de vejaciones.

Ahora, Thurman ha compartido a través de su cuenta de Instagram el terrible accidente que sufrió durante el rodaje de “Kill Bill”, dirigida por Quentin Tarantino, accidente grave por el que la actriz temió por su vida y que nunca perdonó a su amigo Tarantino, ya que las medidas de seguridad no existieron.

La escena que transcurría conduciendo un vehículo, la actriz solicitó un especialista o un doble para la escena, pero Tarantino insistió en que lo hiciera Uma, con el fatal resultado, que por suerte, no pasó a mayores, aunque de las imágenes se puede apreciar claramente que el riesgo existió.

DORNAN VS. 50 SOMBRAS

Cuando se han cumplido tres años del estreno de la primera cinta de la trilogía “Cincuenta Sombras de Grey”, basado en la obra de la autora británica E. L. James, y cuya tercera entrega acaba de estrenarse, pudiéndose ver ya en Salto (“Cincuenta Sombras Liberadas”), han sido muchas las portadas que sus protagonistas Jamie Dornan y Dakota Johnson han tenido que hacer en un trabajo realmente extenuante de promoción.

Ahora las alarmas han saltado entre los fans del actor al conocer sus intenciones de abandonar el proyecto si es que continuase.

Recordamos lo aparentemente duro que resultó para Jamie Dornan involucrarse en el papel de Christian Grey, declarando en su momento que “No fue sencillo entrar y salir de la mente de Grey, es un personaje muy complicado, pero no me ha dejado secuelas. Al menos por ahora. Tuve que abrir la puerta de ese mundo y tuve que explorar determinados escenarios, para lo que tuve que recurrír a dominatrix para conocer su funcionamiento, pero nunca llegué a formar parte de esos juegos”.

Dornan ha manifestado recientemente que agradece el empujón profesional que ha recibido al participar de la saga, pero que no se ve interpretando nuevamente a Grey, “esto se ha terminado para mí”, sentenció.

GRANT VS. LA PRENSA

El actor británico de 57 años de edad Hugh Grant, vuelve a ser noticia teniendo en cuenta lo poco que le gusta al actor protagonista de cintas como “El agente de CIPOL” o “Bridget Jones”, aparecer en la prensa amarilla, donde tras ser padre el mes pasado de su quinto hijo, ahora logra una sentencia a favor por escuchas telefónicas ilegales, por la que recibirá una sustanciosa cantidad de dinero que ya anunció que donará.

Recordemos que Grant y otros famosos, fueron espiados a través de su celular grabando sus conversaciones de una manera fraudulenta, generando en el grupo editorial Mirror todo un escándalo que estuvo a punto de costarle el cierre.

Finalmente la sentencia firme ha fallado a favor del actor, que recibirá una cantidad que rondará los 120 mil dólares y que Grant donará a una asociación contra el pirateo informático llamada Hacked Off.