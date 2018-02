JURASSIC x 3

Los dinosaurios se pusieron de moda en los años noventa gracias a la adaptación de Steven Spielberg de la novela de Michael Crichton a la gran pantalla de “Jurassic Park” (1993), consiguiendo un éxito sin precedente con unos efectos especiales que dieron vida a las criaturas prehistóricas y que dejaron a todos con la boca abierta.

Ahora la saga se retoma con “Jurassic World” y con un soberbio Chris Pratt. Tras una primera entrega y la segunda a estrenarse en los próximos meses, acaban de confirmar un tercer capítulo para la nueva saga.

Recordamos que la vuelta de las nuevas entregas bajo el título de “Jurassic World” (2015) fue todo un éxito en taquilla, donde la espectacular cinta dirigida por el cineasta Colin Trevorrow, con la inestimable ayuda como productor del eterno genio Steven Spielberg.

Y mientras esperamos la que será la segunda entrega del universo de los dinosaurios con “Jurassic World: Fallen Kingdom”, que apunta a un nuevo éxito en taquilla que nadie duda, Universal Pictures confirma la realización de una tercera entrega.

Los estudios han emitido un extenso comunicado en el que afirman estar muy contentos con la línea que lleva la saga, con la segunda entrega a punto de estrenarse y convencidos que agradará a todo el mundo, confirmando de esta manera una tercera cinta, de la que se han aventurado a confirmar fecha de estreno, junio de 2021.

ADIÓS A LAS ARMAS

Aún resuenan los ecos de la terrible matanza protagonizada por un estudiante en Florida (EEUU), donde acabó con la vida de 17 personas e hirió a varias decenas. Los medios no han podido evitar entrar de nuevo en la polémica ley que permite el uso indiscriminado de armas en EEUU, amparado por su constitución y la poderosa Asociación del Rifle. Pero son cada vez más las voces de famosos que exigen que exista un control de armas.

En este caso, George Clooney además de apoyarlo, ha hecho una generosa donación. La polémica una vez más ha sido dirigida hacia Donald Trump, que tras conocer la terrible noticia de la matanza, declaró que no es necesario controlar las armas sino controlar a los enfermos mentales que las usan. Tras esta declaración, las redes sociales se incendiaron, y ya son varias las marchas que se proyectan como protesta.

No es la primera vez que Clooney centra sus ataques contra Trump. Recientemente en la presentación de la película “Suburbicon” en el Festival de Cine de Toronto, Clooney junto a Matt Damon, ofrecieron una rueda de prensa en la que se mofaron de Trump.

Clooney además compartió una nota en la que ha confirmado que participará él y su familia en la marcha del próximo 24 de marzo promovida por ‘March For Our Lives’, además de donar medio millón de dólares a la asociación que insta a la administración Trump a regular las armas.

STALLONE VIVE

Sylvester Stallone, a sus 72 años de edad ha tenido que salir al paso de unas falsas noticias que llevan tiempo surcando las redes sociales donde afirmaban que el protagonista de la saga de “Rocky”, “Rambo” y “Los Mercenarios” había muerto, y ahora el actor detalla en su cuenta de Instagram que evidentemente es falso.

El propio actor ha compartido una imagen irónica en su cuenta de Instagram desmintiendo su muerte adjuntando un breve comentario que dice “Por favor, ignoren esa estupidez, sigo bien vivo y en forma, aun dando puñetazos”.

007 SOLIDARIO

El actor británico de 50 años de edad Daniel Craig, sigue siendo noticia, aunque siempre procura permanecer en un segundo plano mediático. En esta ocasión, el actual James Bond presenta una faceta poco conocida como es su lado solidario compartiendo una joya tan apreciada como es su Aston Martin modelo exclusivo 007, que será subastado para recaudar fondos para la asociación benéfica The Opportunity Network, que saldrá con un precio inicial de medio millón de dólares, a lo que el actor ha sentido por un lado pena de deshacerse del vehículo, pero que pesa más el fin para el que se ha destinado.

Hablar de Craig es hacerlo irremediablemente de Bond, y sobre todo de aquellas dudas que surgieron sobre que el actor continuara en la saga, declarando en 2015 tras el estreno de “Spectre” que “prefiero romper este vaso y cortarme las venas. Estoy harto de él por el momento. No quiero más. Lo único que quiero es seguir adelante con otros proyectos”.

Todo aquello quedó lejos y olvidado ante la sustanciosa cantidad de dinero que han ofrecido al actor para continuar, nada menos que 150 millones de dólares, cifra que le resultó irresistible y por la que habría firmado para otras dos entregas del famoso agente secreto al servicio secreto de su majestad, aunque le cueste la salud.