Novick declaró:

“No se puede seguir viviendo así, no hay tiempo que perder. A cada rato muere gente inocente, trabajadora. Hace tiempo que el control lo tienen los delincuentes y no Bonomi ni J.Vazquez.

La única seguridad en este país es que algún día te van a afanar.

Y reza para que ese día, no te maten.

La incapacidad de Bonomi y J Vazquez es muy evidente y la sienten los uruguayos.

La incapacidad está en todos lados, se preocupan por poner a sus familiares en vez de poner a los mejores y así estamos, cada día peor…

La cultura que nos dejó Mujica destruyó al país:

Récord de rapiñas, hurtos, asesinatos, violencia doméstica.

Con muertes de mujeres realizadas por su parejas, muertes en las cárceles, asaltos en los cajeros, peajes, rapiñas a policías, a las remesas, a locales de cobranza.

Esto no da para más, es vergonzoso

El presidente debe sacar al ministro y a su hermano como sacó a los de ASSE.

Nosotros proponemos soluciones efectivas y rápidas, no es un tema de especulaciones políticas, no hay tiempo, la gente sigue muriendo todos los días!

Giuliani y su equipo son los mejores del mundo en seguridad y por eso los elegimos para trabajar junto a nosotros…si lograron que Nueva York pasara de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a una de las ciudades más seguras del mundo, es lógico que pueden ayudarnos a un país de solo 3 millones.

Se precisa más tecnología, más información, mejor gestión, tolerancia cero. No hay tiempo, tenemos que aprender y gestionar con los que saben.

Estamos en una situación critica, por eso el Partido de la Gente ofrece al Gobierno el asesoramiento de Giuliani y su equipo ante la incapacidad del Ministerio del Interior.

No podemos seguir equivocándonos y mantener más de lo mismo”.