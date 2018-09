Miguel Feris habló de la propuesta política del sector que lidera en Salto y de la visita de Talvi el martes 25

Ciudadanos es un espacio de propuesta y acción, que sacude la modorra y renueva la forma de hacer política dentro y fuera del Partido Colorado. Paulatinamente viene llevando su propuesta a todos los rincones del país, con la figura del reconocido economista Ernesto Talvi, un hombre con formación y convicciones claras que propone mejorar desde la raíz al Uruguay, con ideas renovadoras que apuntan a la libertad y a la igualdad de oportunidades como factores claves de desarrollo.

En Salto, quien lidera el novel sector político, es el empresario Miguel Feris, que junto a un importante equipo que lo acompaña cada día, vienen trabajando activamente en los distintos rincones del departamento.

En las últimas horas, Feris hizo referencia a la actividad que junto a Ciudadanos, vienen llevando adelante y cómo preparan la agenda que Ernesto Talvi, tendrá en su visita a Salto el próximo martes 25 de setiembre.

“Estamos haciendo un trabajo minucioso y diferente, primero que nada visitamos a los referentes de cada barrio, y también a las familias, porque nuestra política es que cada casa de familia sea un espacio de Ciudadanos, no compartimos el hecho de estar abriendo un club político en cada barrio, sino que apuntamos a las famlias y a todo lo que ello implica como nuestros referentes y ahí debemos militar fuertemente”, dijo Feris.

Indicó además que “nosotros consideramos que es la familia la que debe debatir hacia dónde quiere ir, y a su vez, empoderarse de esta propuesta ciudadana, para después empoderar el barrio y a la ciudad, pero nuestra semilla empieza por ir a cada barrio y hablar cara a cara con la gente, a escuchar su problemática y a hacer que ellos mismos nos planteen y nos digan cómo sacamos al país adelante”.

Miguel Feris informó que la sede departamental de Ciudadanos en Salto está ubicada en la calle Colón 54 (entre Artigas y Uruguay), y subrayó que “es allí donde estamos trabajando todos los días desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde y esperamos a todos aquellos que quieran sumarse a nuestra propuesta o simplemente a escuchar cuál es nuestra visión política para analizar su participación”.

TALVI Y FERIS EN SAN ANTONIO

Este martes con la visita de Ernesto Talvi a Salto, no solo se llevará a cabo un acto político para difundir la propuesta de Ciudadanos, que se hará a las 19 y 30 horas en el Salto Rowing Club, sino que Talvi aprovechará para mantener una intensa agenda de reuniones con distintas organizaciones sociales y productivas del departamento.

“Estaremos comenzando la jornada con una reunión que se llevará a cabo bien temprano en la Casa Ambrosoni de San Antonio, un lugar emblemático de la zona en la que reuniremos a los distintos productores hortícolas, citrícolas, vitivinícolas y demás, que rodean esa zona, así como tabién a su población, porque Talvi quiere conocer cómo se llevan a cabo esos emprendimientos productivos, pero también quiere hablar con los colaboradores de esos establecimientos, para conocer de cerca la realidad social y productiva de la zona”, estimó Feris.

Sostuvo que Talvi es una persona que “le gusta mucho escuchar a la gente para nutrirse de la realidad social, económica y familiar de cada región para después llevar a cabo la elaboración de una buena propuesta de gobierno, basada en la realidad que vive la gente”.

Ese mismo día visitará una plantación de arándanos en la Colonia Garibaldi, luego concurrirá al Club de Niños del barrio La Tablada donde será enrevistado por el canal de televisión que tienen los chicos del lugar. “Es una barriada muy importate y queremos charlar con la gente de la zona, así como también con los niños que son las futuras generaciones y eso es algo en lo que Talvi y Ciudadanos hace mucho hincapié”.

Más tarde se reunirá con los representantes sindicales del sector citrícola que expondrán su problemática y posteriormente conocerá Casa Amiga, por todo lo que implica esa institución que ayuda mucho a quienes tanto lo necesitan en momentos muy difíciles.

Una vez esto, se trasladará al barrio Salto Nuevo a la casa de una familia referente de Ciudadanos, en la calle Guaviyú 934 para recibir a los vecinos de la zona. Luego a las 19:30 horas se cumplirá un acto político donde tras su discurso que será de unos 30 minutos, habrá un espacio para preguntas y respuestas con el público presente.

“No me equivoco si digo que Ernesto Talvi es el único político en el país que está en condiciones de contestar preguntas mano a mano con la gente y por esto estamos trabajando juntos, porque creemos en su propuesta”, señaló Feris.