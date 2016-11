En la tarde de ayer, en el Estadio Ernesto Dickinson, se jugó la final por la Copa Nacional de Selecciones de OFI en Sub 15. En este partido de vuelta, Salto tenía que ganarle a Canelones para definir el campeonato desde el punto penal, y así fue como pasó. El plantel salteño le ganó 2 a 0 al equipo visitante, pero en los penales el vencedor fue Canelones y fue la selección que levantó la copa.

EL PARTIDO

Sin dudas que fue un gran partido de los salteños que dejaron el alma en la cancha y dieron todo para poder ganar el partido.

Los primeros 40’ el seleccionado de Canelones tuvo oportunidades de gol más claras y tuvieron más control de la pelota, también contó con uno de sus delanteros que fue uno de los más claros y llevó bien al equipo en los primeros minutos de juego.

Cerca de los 20 minutos del partido, Salto tuvo una clara chance de convertir pero no lo logró ya que el arquero rival logró intervenir en el momento indicado.

Durante los 40’ de juego restantes, ninguna de las dos selecciones logró convertir, fue un ida y vuelta constante, donde tuvieron chances de gol pero ninguno llegaba a abrir el marcador.

Al finalizar el primer tiempo, Canelones perdió a uno de sus jugadores, Pablo Borra, quien fue expulsado después de haber generado un problema con uno de los jugadores de Salto.

En el segundo tiempo, Salto fue superior a Canelones y manejó el partido, sobretodo jugando en campo rival. Sin dudas que el jugador de menos le afectó y bastante a la selección canaria.

Ambos equipos realizaron cambios, hasta que a los 20’ de juego, toda la Tribuna España se fundió en un solo grito de gol, cuando Maximiliano Añasco convirtió el primer gol del partido y puso el marcador a favor de Salto 1 a 0.

Seguido a esto, el árbitro central del encuentro decidió parar el partido por unos minutos debido al fuerte viento que llegó a nuestra ciudad, donde todos los hinchas se resguardaron bajo las tribunas. Después de unos 15’ los equipos retornaron al campo de juego para continuar el partido y jugar los minutos que restaban.

La selección de Canelones, salió a buscar el empate pero no lo logró ya que en los minutos adicionales (44’) Agustín Rios fue quien se encargó de terminar de firmar la sentencia y marcó el segundo gol para Salto.

Seguido al gol salteño, el árbitro central dio por finalizado el partido y se prosiguió a rematar los penales, donde ahí si Canelones corrió con más suerte que Salto y logró ganar la final por 5 a 4.

EUGENIA AGUIRRE NESSI

ASÍ PASÓ:

Estadio Ernesto Dickinson

Arbitro central: Fernando Samit.

Asistentes: César Suárez y Diego Fagúndez

SALTO (2)(4): Kevin Curbelo, Agustín Ríos, Nicolás Cuello (712 exp), Alejo Chelerii, Gonzalo Silva, Maximiliano Añasco, Jean Luca Dinarte (402 Juan Errandonea), Gian Luca Rodríguez, Joel Peralta (722 Jonathan Piegas), Lucas Gómez (622 Gianluca Silveira), José Martínez.

DT: Jorge Noboa

CANELONES (0) (5): Agustín Vanoli, Brandon Caraballo, Santiago Rojas, Leandro Bentacor (802 Bruno Larregui), Facundo Etchevarne (572 Santiago Torres), Pablo Borra (402 exp.), Lucas Camacho, Gastón Alvarez, Manuel Monzeglio, Agustín Amado (522 Nahuel García), Lautaro Mémdez (Matías Tejera).

DT: Rodrigo Irazoqui

Goles: 592 Maximiliano Añasco (S), 802 + 4 Agustín Ríos.

PENALES:

SALTO: Maximiliano Añasco (gol), Agustín Ríos (Gol), José Martínez (Atajado), Kevin Citbrlo (gol), Gonzalo Silva (gol)

CANELONES: Manuel Mozeglio (gol), Gastón Alvarez (Gol), Brandon Carballo (gol), Lucas Camacho (Gol), Bruno Larregui (gol)

OBSERVACIONES

Sobre la mitad del primer tiempo del partido, una de las madres de los jugadores salteños tuvo que solicitarle a la policía que se encontraba de guardia en el Dickinson la colaboración para que retiraran a algunos hinchas y dirigentes de Canelones, quienes se habían instalado en la Tribuna España, la cual le correspondía a Salto, debido a que estas personas estaban diciendo “palabras” que provocaban a la hinchada salteña.

A los “guerreros”

Es así como les dicen muchos de sus hinchas a ustedes, jóvenes guerreros que en estos meses de partidos con la selección han dejado todo. Ustedes nos siguen manteniendo en lo alto del fútbol del interior del país y eso ya es un gran orgullo para todo el departamento.

Ayer, no lograron quizá el objetivo que se habían planteado, duele y mucho perder una final, eso lo sabemos todos, principalmente los que pudimos ver sus lagrimas y también aquellos que lloramos con ustedes. Pero sepan que esto del fútbol, siempre nos da una revancha, quizá no es mañana ni pasado, pero en algún momento llegará.

Para nosotros, y creo que hablo por todos los salteños, ustedes son campeones igual, dejaron el alma en cada partido y dieron todo de si por los colores, por nuestro Salto querido. No nos quedan palabras más que de agradecimiento por esto que lograron ayer, por lo que demostraron y sabemos que en sus manos, tenemos un gran futuro. SIGAN ADELANTE Y SOBRE TODO SIGAN DEJANDO EL CORAZÓN EN CADA PARTIDO COMO LO HICIERON. GRACIAS!!!

Eugenia Aguirre Nessi