El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, realizó el lanzamiento de la convocatoria a grupos de mujeres rurales, «Camino Mujer».

Se trata de una convocatoria a organizaciones, colectivos, grupos de mujeres rurales de todo el país a presentar propuestas para el desarrollo de proyectos productivos o de servicios agropecuarios.

Desde el MGAP se informó que esta convocatoria «constituye una política afirmativa focalizada en las mujeres vinculadas al agro», «es un nuevo compromiso con las mujeres rurales» y que «se trata de aportar a su autonomía económica y reconocer su aporte al agro nacional».

Se podrán presentar grupos de al menos 5 mujeres de 18 o más años, residentes en el medio rural o vinculadas a la producción agropecuaria.

Los proyectos podrán ser de tres tipos: proyecto grupal en un predio; proyecto grupal en más de un predio; proyecto grupal que no requiera predio (por ejemplo servicio).

La convocatoria tiene como objetivo contribuir a mejorar la sostenibilidad de la producción agropecuaria a través de la mejora de la producción, el asociativismo y la adopción de tecnologías.

Se busca también promover la iniciación de grupos de mujeres en la producción agropecuaria; mejorar las condiciones de sustentabilidad de sistemas productivos liderados por grupos de mujeres rurales; e impulsar y desarrollar servicios agropecuarios liderados por grupos de mujeres rurales.

Cada mujer percibirá hasta US$ 2.000, debiendo aportar como contraparte la diferencia entre el apoyo recibido y el monto total del proyecto, la cual deberá ser de al menos el 20% del costo total. La asistencia técnica no será considerada parte de este monto, sino que será financiada de forma independiente.

El período de presentación de las propuestas va desde el 20 de julio de 2020, a las 12:00 horas, hasta el 17 de agosto de 2020, a las 16:00 horas.

El lanzamiento, que tuvo lugar este miércoles 8 de julio, contó con la presencia del director general de Desarrollo Rural, Pablo Lanz, y de la directora general de Secretaría, Fernanda Maldonado. También participó Cecilia Pombo, técnica de la DGDR, referente de la convocatoria.

El director de Desarrollo Rural, Pablo Lanz, expresó que la DGDR, a través de su equipo técnico, ha estado trabajando en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Rural y mencionó que esta convocatoria quedará habilitada a partir del próximo 20 de julio. «Es el principio y la finalización de un trabajo que veníamos realizando, la puesta a punto de un proyecto y un programa con perfil de género, al que claramente la administración ha dado cardinal importancia», dijo.

La directora general de Secretaría, Fernanda Maldonado, dijo que esta es una de las herramientas en el marco de las políticas vinculadas al género que se va a poner a disposición de todas las mujeres. «Asumimos que en el sector, a pesar de los avances, siguen existiendo ciertas desigualdades y desde el MGAP hemos decidido tener un rol protagónico en el asesoramiento, elaboración y ejecución de políticas de género», dijo. Señaló que desde el Ministerio se van a poner a disposición las herramientas y la capacitación necesarias. Dijo que se va a realizar un trabajo intra e interinstitucional, con otros ministerios y organizaciones con competencia en la materia, con herramientas con un foco específico en el tema y otras más transversales. «Estamos abocados a dar pasos sustantivos para seguir trabajando en pos del cambio y de la creación de mayores oportunidades para todas», concluyó.

Por su parte, Cecilia Pombo, técnica de la DGDR y referente de la convocatoria, compartió las bases del llamado. Informó que esta es una convocatoria que lleva adelante el Ministerio a través de la Dirección de Desarrollo Rural, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y señaló que se seleccionarán los mejores proyectos, financiándose hasta 260 mil dólares (sin contar la asistencia técnica y extensión rural). Explicó además que los proyectos podrán tener una duración máxima de 12 meses a partir de la firma del contrato.

Toda la información vinculada a Camino Mujer están en: www.gub.uy/mgap/dgdr