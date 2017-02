Montevideo, 17 feb (EFE).- El nuevo fiscal de Crimen Organizado de 2º turno de Uruguay, Luis Pacheco, afirmó hoy al asumir el cargo que mantendrá las audiencias ya fijadas para la semana que viene en el caso que investiga a la petrolera estatal uruguaya Ancap.

Pacheco, hasta ahora fiscal inspector de Montevideo, pasó a Crimen Organizado en sustitución de María de los Ángeles Camiño, quien está semana pidió un traslado por razones de salud.

»La idea de la Fiscalía es no solicitar una prórroga de las audiencias y no alterar las agendas ya previstas por el juzgado», expresó Pacheco sobre el caso Ancap, que si en la gestión de la petrolera estatal entre 2010 y 2015 se cometieron hechos ilícitos o irregulares.

Asimismo, el fiscal manifestó que ya se reunió con Camiño con el objetivo de intercambiar información sobre todas las causas que están en trámite de la Fiscalía ya que es «la primera vez» que toma contacto con estos temas.

»Por lo que me ha informado la fiscal que me antecedió, las primeras audiencias están convocadas sobre algunos puntos de todas las denuncias, de manera que me voy a interiorizar primero de esos antes de las audiencias de la semana que viene», subrayó Pacheco.

El fiscal reconoció que los casos de «repercusión pública» son los que más interesa a la gente y por eso intentarán tener un «adecuado equilibrio» entre el derecho a la información de las personas y la reserva de la investigación de la fiscalía.

El caso Ancap partió de las denuncias que los tres principales partidos de la oposición en Uruguay, el Nacional (PN), el Colorado (PC) y el Independiente (PI) presentaron en abril de 2016 exponiendo sus argumentos sobre algunos hechos ocurridos en ese periodo susceptibles de constituir algún delito y en los que la Fiscalía encontró elementos para iniciar una investigación.

Luis Pacheco se desempeñó como fiscal en Bella Unión (norte), Melo (noreste), Maldonado (este) y desde 2013 estuvo en el cargo de fiscal inspector de Montevideo.

»La materia jurídica es la que nos gusta a todos los que abrazamos esta profesión, los fiscales somos abogados y estamos preparados para trabajar tanto en el área penal como las demás materias en las que interviene la fiscalía así que es un gusto volver a trabajar en la materia penal», concluyó Pacheco.