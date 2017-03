Ya hay nuevo presidente para la divisional “C”. En la pasada reunión donde asistieron 7 clubes, se tiraron sobre la mesa algunos nombres que podían ocupar el sillón presidencial de la divisional para trabajar en la presente temporada.

Uno de ellos estaba por allí, cerca de esa reunión. Estamos hablando de Mario Altamiranda el delegado de Tigre ante la “B”. Cuando terminó la reunión se le hizo el ofrecimiento y de inmediato Mario dio el Sí para trabajar con el fútbol de la “C” por este año.

OTROS NEUTRALES

Pero como Altamiranda no puede trabajar solo, otros nombres se agregan para trabajar en la divisional. Hablamos de quien fuera el año pasado delegado de Peñarol en la divisional y quien fuera encargado de tesorería en el 2016, Carlos Lapeira el que ya dijo sí al ofrecimiento de seguir en la divisional.

Pero también está la puerta abierta para el posible ingreso de un cuarto Neutral, alguien muy allegado a la divisional y que en parte de la temportada anterior estuvo trabajando con quien fuera presidente, el maestro Guillermo Silva.

LUNES DE REUNIÓN

Teniendo en cuenta las obligaciones del nuevo presidente con las reuniones de la “B” los días martes, de ahora en más las reuniones de la “C” se cumplirán los días lunes desde la hora 20 como ya es habitual. Por lo tanto, para este venidero lunes 27 se está convocando a TODOS los delegados para comenzar a planificar la temporada que deberá comenzar con el salteño de la Sub 23.

¿Y LAS PRIMERAS?

Otro punto que tiene su importancia para la gente de esta divisional es la forma de disputa del torneo salteño con los equipos de primera división. Hay algún delegado que ya tiene en borrador una nueva forma de disputa y que presentará la misma en su momento. No hay que olvidar que la mayoría quiere cambiar el sistema de una rueda y la segunda con los seis mejores en virtud de que este año serán 12 los clubes participantes de la temporada de la “C”.-