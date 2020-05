El nuevo seguro de paro flexible que anunció el gobierno la semana pasada y al que pueden acceder trabajadores y jornaleros que no alcancen la cantidad de aportes al BPS exigida en el subsidio tradicional, se cobrará a partir de junio, anunció a Subrayado el ministro de Trabajo Pablo Mieres.

Este nuevo seguro es para los meses de abril y mayo, pero se cobrará en junio, explicó el ministro.

La flexibilización del subsidio por desempleo se creó en los últimos días para atender la situación de miles de trabajadores que no llegan a los seis meses de aportes a la seguridad social en el último año, o jornaleros que no tienen más de 150 días trabajados.

Estos trabajadores estaban sin protección social al quedar sin trabajo por la epidemia del nuevo coronavirus – Covid 19.

La medida también alcanza a empleados que tienen más de un trabajo y que fueron enviados al seguro de paro por uno de sus empleadores. Al tener dos empleos no les corresponde el subsidio por desempleo, pero esta flaexibilización anunciada por el gobierno la semana pasada los ampara.

El director del BPS por los trabajadores Ramón Ruiz cuestionó que este nuevo seguro, anunciado para aplicar en abril y mayo, aún no se haya reglamentado para su aplicación.

Ante este planteo, Mieres explicó que este nuevo seguro se cobrará en junio, ya sea por el mes de abril, abril y mayo o solo mayo.

UN MES MÁS

Por otra parte, el subsidio por desempleo especial creado en marzo tras la declaración de emergencia sanitaria se extenderá hasta junio inclusive, adelantó Mieres a Subrayado.

Este seguro se había creado para cubrir los meses de abril y mayo, pero ahora se extiende también a junio.

El gobierno había adelantado en estos días que analizaba su extensión, lo que ahora se confirma con un mes más de cobertura.

Fuente: Subrayado