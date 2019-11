19.30′- Ferro Carril vs Gladiador

Ferro Carril batió a Ceibal. Mientras que Gladiador fue ganador ante Universitario.

Fueron los resultados claves para que la tabla de la liguilla se equilibrara. Todos con tres. Y esta noche cuando arranquen Ferro Carril y Gladiador, bien que saben de qué se trata la misión. Porque es necesario ganar. Un empate esta vez, es un riesgo terminante porque si a segunda hora se plantea un ganador será el Campeón. Si se impone Ceibal a la «U», el actual campeón en ese caso sería cuarto y si los tres puntos van a la cuenta de Universitario, entonces habrá prolongación en cuanto a dinastía. No le bajarán el copete. Por eso es que el objetivo no tiene doble vía. Solo por una se llega al fin. Claro está además que en partidos como estos, no hay de favorito que valga. No hay razón teórica que impulse chance superior. Gladiador le canceló las vías a Universitario y le propinó el 1 a 0 cuando el penal sancionado se convirtió en gol del «Loli» Quiroga.

Ferro Carril no siempre ofreció respuesta ante Ceibal, pero a esta altura de las definiciones….¡lo que cuenta es sumar!.

Por lo tanto: ganar. Por lo tanto: evitar el empate. El empate: es un riesgo potencial.